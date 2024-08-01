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Пользователи ВКонтакте получили возможность настраивать меню в приложении - РИА Новости, 01.08.2024
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13:22 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/vkontakte-1963416446.html
Пользователи ВКонтакте получили возможность настраивать меню в приложении
Пользователи ВКонтакте получили возможность настраивать меню в приложении - РИА Новости, 01.08.2024
Пользователи ВКонтакте получили возможность настраивать меню в приложении
ВКонтакте расширила возможности персонализации и одной из первых среди онлайн-сервисов предоставила кастомизацию меню. Пользователи получили возможность... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:22
2024-08-01T13:22
вконтакте
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. ВКонтакте расширила возможности персонализации и одной из первых среди онлайн-сервисов предоставила кастомизацию меню. Пользователи получили возможность закреплять разделы в соответствии со своими приоритетами. Активные зрители коротких роликов могут выбрать VK Клипы, а постоянные слушатели VK Музыки — включить быстрый переход к трекам и плейлистам.Алгоритмы машинного обучения предлагают пользователю разделы с учётом активности и интересов. Можно выбрать предложенный вариант или настроить навигационные вкладки по своему усмотрению: добавить переход к профилю, сообществам, друзьям, играм, в VK Клипы или VK Музыку. Самые востребованные среди аудитории разделы доступны всегда: по итогам исследований, ими стали лента, поиск с рекомендациями и VK Мессенджер."ВКонтакте большое количество востребованных продуктов, и у каждого пользователя свои приоритеты и вкусы. Мы продолжаем развивать платформу в ответ на запрос аудитории гибко управлять своим онлайн-пространством. Главное для миллионов пользователей навигационное меню теперь предлагает персонализированный подход. Благодаря быстрому доступу важные для пользователя функции находятся в одном касании. Можно сфокусироваться на том, ради чего вы открываете приложение. Вскоре мы представим больше обновлений, которые привнесут в интерфейсы широкие возможности для интуитивного взаимодействия с навигацией и контентом", — прокомментировал директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев.
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вконтакте, россия
ВКонтакте, Россия

Пользователи ВКонтакте получили возможность настраивать меню в приложении

© Пресс-служба ВКонтактеПользователи ВКонтакте получили возможность закреплять разделы в соответствии со своими приоритетами
Пользователи ВКонтакте получили возможность закреплять разделы в соответствии со своими приоритетами - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Пресс-служба ВКонтакте
Пользователи ВКонтакте получили возможность закреплять разделы в соответствии со своими приоритетами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. ВКонтакте расширила возможности персонализации и одной из первых среди онлайн-сервисов предоставила кастомизацию меню. Пользователи получили возможность закреплять разделы в соответствии со своими приоритетами. Активные зрители коротких роликов могут выбрать VK Клипы, а постоянные слушатели VK Музыки — включить быстрый переход к трекам и плейлистам.
Алгоритмы машинного обучения предлагают пользователю разделы с учётом активности и интересов. Можно выбрать предложенный вариант или настроить навигационные вкладки по своему усмотрению: добавить переход к профилю, сообществам, друзьям, играм, в VK Клипы или VK Музыку. Самые востребованные среди аудитории разделы доступны всегда: по итогам исследований, ими стали лента, поиск с рекомендациями и VK Мессенджер.
Дача - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько времени проводят на даче
30 июля, 18:28
"ВКонтакте большое количество востребованных продуктов, и у каждого пользователя свои приоритеты и вкусы. Мы продолжаем развивать платформу в ответ на запрос аудитории гибко управлять своим онлайн-пространством. Главное для миллионов пользователей навигационное меню теперь предлагает персонализированный подход. Благодаря быстрому доступу важные для пользователя функции находятся в одном касании. Можно сфокусироваться на том, ради чего вы открываете приложение. Вскоре мы представим больше обновлений, которые привнесут в интерфейсы широкие возможности для интуитивного взаимодействия с навигацией и контентом", — прокомментировал директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев.
 
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