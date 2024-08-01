https://ria.ru/20240801/vkontakte-1963416446.html

Пользователи ВКонтакте получили возможность настраивать меню в приложении

Пользователи ВКонтакте получили возможность настраивать меню в приложении - РИА Новости, 01.08.2024

Пользователи ВКонтакте получили возможность настраивать меню в приложении

ВКонтакте расширила возможности персонализации и одной из первых среди онлайн-сервисов предоставила кастомизацию меню. Пользователи получили возможность... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:22

2024-08-01T13:22

2024-08-01T13:22

вконтакте

россия

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. ВКонтакте расширила возможности персонализации и одной из первых среди онлайн-сервисов предоставила кастомизацию меню. Пользователи получили возможность закреплять разделы в соответствии со своими приоритетами. Активные зрители коротких роликов могут выбрать VK Клипы, а постоянные слушатели VK Музыки — включить быстрый переход к трекам и плейлистам.Алгоритмы машинного обучения предлагают пользователю разделы с учётом активности и интересов. Можно выбрать предложенный вариант или настроить навигационные вкладки по своему усмотрению: добавить переход к профилю, сообществам, друзьям, играм, в VK Клипы или VK Музыку. Самые востребованные среди аудитории разделы доступны всегда: по итогам исследований, ими стали лента, поиск с рекомендациями и VK Мессенджер."ВКонтакте большое количество востребованных продуктов, и у каждого пользователя свои приоритеты и вкусы. Мы продолжаем развивать платформу в ответ на запрос аудитории гибко управлять своим онлайн-пространством. Главное для миллионов пользователей навигационное меню теперь предлагает персонализированный подход. Благодаря быстрому доступу важные для пользователя функции находятся в одном касании. Можно сфокусироваться на том, ради чего вы открываете приложение. Вскоре мы представим больше обновлений, которые привнесут в интерфейсы широкие возможности для интуитивного взаимодействия с навигацией и контентом", — прокомментировал директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев.

https://ria.ru/20240730/dacha-1962995345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте, россия