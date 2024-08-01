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Власти Липецкой области поддержат ветеранов СВО в развитии бизнеса - РИА Новости, 01.08.2024
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Липецкая область
 
16:01 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/veterany-1963464689.html
Власти Липецкой области поддержат ветеранов СВО в развитии бизнеса
Власти Липецкой области поддержат ветеранов СВО в развитии бизнеса - РИА Новости, 01.08.2024
Власти Липецкой области поддержат ветеранов СВО в развитии бизнеса
Ветераны специальной военной операции из Липецкой области смогут открыть свое дело, власти региона обещали поддержать начинающих предпринимателей, сообщил... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:01
2024-08-01T16:01
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции из Липецкой области смогут открыть свое дело, власти региона обещали поддержать начинающих предпринимателей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что в Липецкой области в настоящее есть около 20 ветеранов СВО, которые хотели бы открыть свое дело и впоследствии трудоустроить на созданные ими предприятия демобилизованных сослуживцев. Начинающие предприниматели хотели бы заниматься грузоперевозками, технологичными разработками в сфере протезирования, применением искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов, а также созданием центров патриотического воспитания и военной подготовки. Поддержку в развитии своего дела им окажет центр "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", — отметил Артамонов. По его словам, в регионе разработан и активно применяется комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Кроме этого, в настоящее время готовится отдельная региональная программа помощи предпринимателям, желающим открыть свое дело или возобновить его после участия в боевых действиях. "Это наша прямая обязанность — обеспечить максимально быстрое возвращение бойцов к мирной жизни. Здорово, что ребята хотят попробовать себя в предпринимательстве, озвучено много интересных предложений. Для них это не просто бизнес — возможность помочь своим товарищам, и мы будем оказывать всестороннюю помощь и поддержку для реализации их инициатив", — прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20231211/veterany-1915019915.html
https://ria.ru/20240716/serikov-1960050491.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Власти Липецкой области поддержат ветеранов СВО в развитии бизнеса

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования на боевом посту в зоне СВО
Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования на боевом посту в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования на боевом посту в зоне СВО. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции из Липецкой области смогут открыть свое дело, власти региона обещали поддержать начинающих предпринимателей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в Липецкой области в настоящее есть около 20 ветеранов СВО, которые хотели бы открыть свое дело и впоследствии трудоустроить на созданные ими предприятия демобилизованных сослуживцев.
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Начинающие предприниматели хотели бы заниматься грузоперевозками, технологичными разработками в сфере протезирования, применением искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов, а также созданием центров патриотического воспитания и военной подготовки.
Поддержку в развитии своего дела им окажет центр "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", — отметил Артамонов.
По его словам, в регионе разработан и активно применяется комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Кроме этого, в настоящее время готовится отдельная региональная программа помощи предпринимателям, желающим открыть свое дело или возобновить его после участия в боевых действиях.
"Это наша прямая обязанность — обеспечить максимально быстрое возвращение бойцов к мирной жизни. Здорово, что ребята хотят попробовать себя в предпринимательстве, озвучено много интересных предложений. Для них это не просто бизнес — возможность помочь своим товарищам, и мы будем оказывать всестороннюю помощь и поддержку для реализации их инициатив", — прокомментировал Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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