https://ria.ru/20240801/veterany-1963464689.html

Власти Липецкой области поддержат ветеранов СВО в развитии бизнеса

Власти Липецкой области поддержат ветеранов СВО в развитии бизнеса - РИА Новости, 01.08.2024

Власти Липецкой области поддержат ветеранов СВО в развитии бизнеса

Ветераны специальной военной операции из Липецкой области смогут открыть свое дело, власти региона обещали поддержать начинающих предпринимателей, сообщил... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:01

2024-08-01T16:01

2024-08-01T16:01

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции из Липецкой области смогут открыть свое дело, власти региона обещали поддержать начинающих предпринимателей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что в Липецкой области в настоящее есть около 20 ветеранов СВО, которые хотели бы открыть свое дело и впоследствии трудоустроить на созданные ими предприятия демобилизованных сослуживцев. Начинающие предприниматели хотели бы заниматься грузоперевозками, технологичными разработками в сфере протезирования, применением искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов, а также созданием центров патриотического воспитания и военной подготовки. Поддержку в развитии своего дела им окажет центр "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", — отметил Артамонов. По его словам, в регионе разработан и активно применяется комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Кроме этого, в настоящее время готовится отдельная региональная программа помощи предпринимателям, желающим открыть свое дело или возобновить его после участия в боевых действиях. "Это наша прямая обязанность — обеспечить максимально быстрое возвращение бойцов к мирной жизни. Здорово, что ребята хотят попробовать себя в предпринимательстве, озвучено много интересных предложений. Для них это не просто бизнес — возможность помочь своим товарищам, и мы будем оказывать всестороннюю помощь и поддержку для реализации их инициатив", — прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20231211/veterany-1915019915.html

https://ria.ru/20240716/serikov-1960050491.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов