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Венгрия заверила страны ЕС, что прекратила миссию по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2024
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17:26 01.08.2024 (обновлено: 18:49 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/vengriya-1963494634.html
Венгрия заверила страны ЕС, что прекратила миссию по Украине, пишут СМИ
Венгрия заверила страны ЕС, что прекратила миссию по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2024
Венгрия заверила страны ЕС, что прекратила миссию по Украине, пишут СМИ
Власти Венгрии заверили страны — члены Евросоюза, что Будапешт завершил так называемую миротворческую миссию по Украине, сообщила испанская газета Pais с... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:26
2024-08-01T18:49
в мире
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МАДРИД, 1 авг — РИА Новости. Власти Венгрии заверили страны — члены Евросоюза, что Будапешт завершил так называемую миротворческую миссию по Украине, сообщила испанская газета Pais с ссылкой на дипломатические источники. "Встречи для обсуждения Украины в рамках так называемой "миротворческой миссии", совпавшие с началом шестимесячного председательства Венгрии в Совете ЕС, привели в ярость институты ЕС и большинство столиц. &lt;…&gt; Венгрия прекратила эту "миротворческую миссию", говорится в ноте, направленной государствам — членам венгерским министром по делам ЕС Яношем Бока", — пишет издание. При этом страны ЕС считают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — "великий провокатор", который может возобновить этот маневр, когда ему это будет удобно, говорится в публикации Pais. Орбан 5 июля прибыл в Москву, где провел встречу с Владимиром Путиным. Этот визит он назвал одним из этапов мирной миссии, началом которой стала поездка в Киев 2 июля — на следующий день после начала председательства Венгрии в ЕС.После Москвы Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. Затем венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также он провел переговоры с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта. Также Орбан опубликовал свой отчет из десяти пунктов, составленный для главы Евросовета Шарля Мишеля по итогам поездок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Москву. Орбан ответил на критику, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240727/ukraina-1962406770.html
https://ria.ru/20240726/orban-1962110373.html
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в мире, венгрия, украина, китай, виктор орбан, евросоюз, евросовет, россия
В мире, Венгрия, Украина, Китай, Виктор Орбан, Евросоюз, Евросовет, Россия
Венгрия заверила страны ЕС, что прекратила миссию по Украине, пишут СМИ

Pais: Венгрия заявила членов ЕС, что завершила миротворческую миссию по Украине

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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МАДРИД, 1 авг — РИА Новости. Власти Венгрии заверили страны — члены Евросоюза, что Будапешт завершил так называемую миротворческую миссию по Украине, сообщила испанская газета Pais с ссылкой на дипломатические источники.
"Встречи для обсуждения Украины в рамках так называемой "миротворческой миссии", совпавшие с началом шестимесячного председательства Венгрии в Совете ЕС, привели в ярость институты ЕС и большинство столиц. <…> Венгрия прекратила эту "миротворческую миссию", говорится в ноте, направленной государствам — членам венгерским министром по делам ЕС Яношем Бока", — пишет издание.
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При этом страны ЕС считают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — "великий провокатор", который может возобновить этот маневр, когда ему это будет удобно, говорится в публикации Pais.
Орбан 5 июля прибыл в Москву, где провел встречу с Владимиром Путиным. Этот визит он назвал одним из этапов мирной миссии, началом которой стала поездка в Киев 2 июля — на следующий день после начала председательства Венгрии в ЕС.
После Москвы Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. Затем венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также он провел переговоры с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
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После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта. Также Орбан опубликовал свой отчет из десяти пунктов, составленный для главы Евросовета Шарля Мишеля по итогам поездок.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Москву. Орбан ответил на критику, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
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