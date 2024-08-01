https://ria.ru/20240801/venesuela-1963331194.html
Мондино обвинила Каракас в неисполнении конвенции о дипломатическом убежище
Мондино обвинила Каракас в неисполнении конвенции о дипломатическом убежище - РИА Новости, 01.08.2024
Мондино обвинила Каракас в неисполнении конвенции о дипломатическом убежище
Власти Венесуэлы не предоставили коридор для укрывшихся в дипмиссии Аргентины в Каракасе оппозиционеров, сообщила глава МИД Аргентины Диана Мондино. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T02:38
2024-08-01T02:38
2024-08-01T02:38
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 авг - РИА Новости. Власти Венесуэлы не предоставили коридор для укрывшихся в дипмиссии Аргентины в Каракасе оппозиционеров, сообщила глава МИД Аргентины Диана Мондино. "Я заявляю о неисполнении со стороны Венесуэлы конвенции о дипломатическом убежище. Несмотря на обращения нашей страны, Мадуро не предоставил коридор для этих представителей оппозиции. Они находятся там больше четырех месяцев. У них нет разрешения, чтобы безопасно покинуть венесуэльскую территорию", - сказала Мондино, выступая на заседании Организации американских государств. В понедельник правительство Венесуэлы сообщило, что отзывает своих дипломатов из ряда латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента, в их числе Аргентина . В то же время Венесуэла потребовала от этих правительств незамедлительно отозвать своих представителей с ее территории. По сообщению аргентинского телеканала TN, в четверг истекает срок, когда аргентинские дипломаты должны покинуть Каракас, что ставит под вопрос дальнейшее нахождение на территории дипмиссии получивших убежище оппозиционеров. Ряд оппозиционеров укрылись в посольстве Аргентины в Венесуэле в марте 2024 года после того, как прокуратура выдала ордер на их арест за участие в предполагаемом заговоре против правительства Николаса Мадуро. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html
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в мире, венесуэла, аргентина, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, организация американских государств
В мире, Венесуэла, Аргентина, Каракас, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Организация американских государств
Мондино обвинила Каракас в неисполнении конвенции о дипломатическом убежище
МИД Аргентины: Каракас не предоставил коридор для оппозиционеров
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 авг - РИА Новости. Власти Венесуэлы не предоставили коридор для укрывшихся в дипмиссии Аргентины в Каракасе оппозиционеров, сообщила глава МИД Аргентины Диана Мондино.
«
"Я заявляю о неисполнении со стороны Венесуэлы конвенции о дипломатическом убежище. Несмотря на обращения нашей страны, Мадуро не предоставил коридор для этих представителей оппозиции. Они находятся там больше четырех месяцев. У них нет разрешения, чтобы безопасно покинуть венесуэльскую территорию", - сказала Мондино, выступая на заседании Организации американских государств.
В понедельник правительство Венесуэлы сообщило, что отзывает своих дипломатов из ряда латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента, в их числе Аргентина . В то же время Венесуэла потребовала от этих правительств незамедлительно отозвать своих представителей с ее территории.
По сообщению аргентинского телеканала TN, в четверг истекает срок, когда аргентинские дипломаты должны покинуть Каракас, что ставит под вопрос дальнейшее нахождение на территории дипмиссии получивших убежище оппозиционеров.
Ряд оппозиционеров укрылись в посольстве Аргентины в Венесуэле в марте 2024 года после того, как прокуратура выдала ордер на их арест за участие в предполагаемом заговоре против правительства Николаса Мадуро.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве
заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.