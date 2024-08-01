https://ria.ru/20240801/uvlecheniya-1963247962.html
ОК и Учи.ру выяснили, чем педагоги занимаются во время летних каникул
ОК и Учи.ру выяснили, чем педагоги занимаются во время летних каникул - РИА Новости, 01.08.2024
ОК и Учи.ру выяснили, чем педагоги занимаются во время летних каникул
Одноклассники и образовательная онлайн-платформа Учи.ру (входят в VK) провели исследование* среди российских учителей и узнали, как педагоги отдыхают на летних... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:00
2024-08-01T10:00
2024-08-01T10:00
общество
россия
одноклассники
учителя
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Одноклассники и образовательная онлайн-платформа Учи.ру (входят в VK) провели исследование* среди российских учителей и узнали, как педагоги отдыхают на летних каникулах, где ищут вдохновение и чем увлекаются. Чтобы набраться сил по окончании учебного года, 67% опрошенных педагогов предпочитают проводить время с семьёй и общаться с родственниками. На втором месте по популярности чтение книг (40%), на третьем – садоводство (38%). Также в период длинных каникул учителя уделяют внимание профессиональному развитию (33%), смотрят фильмы (28%), занимаются рукоделием (22%), посещают театры и выставки (14%). "Рукоделие", "Отдых", "Сад и огород" вошли в топ-5 наиболее популярных тем среди пользователей "Увлечений" в ОК. Порядка 40% всех, кто заходил в сервис с начала года, смотрят контент, посвящённый именно этим хобби и занятиям. Наряду с ними в топ-5 входят "Кулинария" и "Мода и красота". Все те же разделы выделяются по количеству контента, который пользователи соцсети выкладывают в "Увлечения". У 67% респондентов есть постоянное хобби. Помимо садоводства и рукоделия учителя назвали такие необычные увлечения, как нумизматика, спидкубинг, пение в оперном хоре, коллекционирование виниловых пластинок, пчеловодство, плетение из бумажной лозы и посткроссинг. Чтобы раскрыть образ педагога по-новому, Учи.ру и ОК запустили проект "Учителя вне школы", в котором неравнодушные учителя рассказывают о любимых занятиях и проводят мастер-классы для всех пользователей социальной сети. Самые интересные истории собраны в Одноклассниках. "Мы видим в учителях увлечённых, разносторонних людей. Наше исследование показало, что летом педагоги продолжают развиваться профессионально, а также находят время для хобби. Пример, который они подают ученикам и коллегам, по- настоящему вдохновляет. Работать вместе с ними – большая честь. Наша миссия – не только поддерживать учителей в их стремлении к самосовершенствованию, но и делать так, чтобы в их загруженном графике всегда находилось время, которое они могут посвятить себе", – отмечает заместитель генерального директора образовательной платформы Учи.ру Сергей Веременко. Для профессионального развития летом большинство опрошенных (72%) проходят онлайн-курсы повышения квалификации и смотрят вебинары, 36% участвуют в семинарах, 12% ездят на профессиональные мероприятия. Помимо этого, согласно данным исследования, некоторые учителя выполняют рабочие задачи во время летних каникул, например готовят программу на следующий учебный год (62%), работают в школьном лагере (43%), заполняют отчеты (33%), занимаются наполнением и ремонтом кабинета (32%) и проводят летнюю практику (9%). * В опросе приняли участие более 700 учителей, он проводился онлайн среди пользователей на территории РФ.
https://ria.ru/20240729/finansovaya_gramotnost-1962649870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, одноклассники, учителя
Общество, Россия, Одноклассники, учителя
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Одноклассники и образовательная онлайн-платформа Учи.ру (входят в VK) провели исследование* среди российских учителей и узнали, как педагоги отдыхают на летних каникулах, где ищут вдохновение и чем увлекаются.
Чтобы набраться сил по окончании учебного года, 67% опрошенных педагогов предпочитают проводить время с семьёй и общаться с родственниками. На втором месте по популярности чтение книг (40%), на третьем – садоводство (38%). Также в период длинных каникул учителя уделяют внимание профессиональному развитию (33%), смотрят фильмы (28%), занимаются рукоделием (22%), посещают театры и выставки (14%).
"Рукоделие", "Отдых", "Сад и огород" вошли в топ-5 наиболее популярных тем среди пользователей "Увлечений" в ОК. Порядка 40% всех, кто заходил в сервис с начала года, смотрят контент, посвящённый именно этим хобби и занятиям. Наряду с ними в топ-5 входят "Кулинария" и "Мода и красота". Все те же разделы выделяются по количеству контента, который пользователи соцсети выкладывают в "Увлечения".
У 67% респондентов есть постоянное хобби. Помимо садоводства и рукоделия учителя назвали такие необычные увлечения, как нумизматика, спидкубинг, пение в оперном хоре, коллекционирование виниловых пластинок, пчеловодство, плетение из бумажной лозы и посткроссинг. Чтобы раскрыть образ педагога по-новому, Учи.ру и ОК запустили проект "Учителя вне школы", в котором неравнодушные учителя рассказывают о любимых занятиях и проводят мастер-классы для всех пользователей социальной сети. Самые интересные истории собраны в Одноклассниках
. "Мы видим в учителях увлечённых, разносторонних людей. Наше исследование показало, что летом педагоги продолжают развиваться профессионально, а также находят время для хобби. Пример, который они подают ученикам и коллегам, по- настоящему вдохновляет. Работать вместе с ними – большая честь. Наша миссия – не только поддерживать учителей в их стремлении к самосовершенствованию, но и делать так, чтобы в их загруженном графике всегда находилось время, которое они могут посвятить себе", – отмечает заместитель генерального директора образовательной платформы Учи.ру Сергей Веременко.
Для профессионального развития летом большинство опрошенных (72%) проходят онлайн-курсы повышения квалификации и смотрят вебинары, 36% участвуют в семинарах, 12% ездят на профессиональные мероприятия. Помимо этого, согласно данным исследования, некоторые учителя выполняют рабочие задачи во время летних каникул, например готовят программу на следующий учебный год (62%), работают в школьном лагере (43%), заполняют отчеты (33%), занимаются наполнением и ремонтом кабинета (32%) и проводят летнюю практику (9%).
* В опросе приняли участие более 700 учителей, он проводился онлайн среди пользователей на территории РФ.