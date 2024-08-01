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Ульянов прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС
Ульянов прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 01.08.2024
Ульянов прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предположил, что убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании направлено на то, чтобы... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T02:49
2024-08-01T02:49
2024-08-01T02:49
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предположил, что убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании направлено на то, чтобы подорвать шансы на прекращение огня в Газе. В социальной сети X Ульянов отреагировал на пост первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, который заявил, что убийство Хании - это удар по переговорам между движением и Израилем о заложниках, удерживаемых в Газе. "Вероятно, этот террористический акт был направлен на то, чтобы подорвать любые шансы на прекращение огня в Газе?" - написал Ульянов в X. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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В мире, Израиль, Россия, Вена, Исмаил Хания, Михаил Ульянов (дипломат), Дмитрий Полянский, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Ульянов прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС
Ульянов: убийство Хании может подорвать шансы на прекращение огня в Секторе Газа