https://ria.ru/20240801/ukraina-1963513091.html

На Украине заявили о вынужденном повышении налогов ради нужд ВСУ

На Украине заявили о вынужденном повышении налогов ради нужд ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024

На Украине заявили о вынужденном повышении налогов ради нужд ВСУ

Источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, повышение налогов стало вынужденной мерой, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T18:26

2024-08-01T18:26

2024-08-01T20:00

в мире

украина

сергей марченко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, повышение налогов стало вынужденной мерой, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.По его словам, боевые действия продолжаются уже третий год и правительство старалось не повышать налоги для бизнеса."Сегодня этот шаг является вынужденным. Все остальные источники для увеличения финансирования сил обороны уже исчерпаны", — написал Марченко в соцсети Facebook*. Он также напомнил, что использовать поступающую международную помощь на военные нужды нельзя. Депутат Рады Ярослав Железняк 18 июля сообщил, что правительство подготовило законопроект о повышении налогов. Он, в частности, предполагает повышение ставки военного сбора. Представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук 18 июля сообщал, что кабмин одобрил законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 миллиардов долларов). Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа 26 июля заявила, что средства на обеспечение военнослужащих ВСУ могут закончиться уже в сентябре, если в стране не примут поправки в бюджет об увеличении расходов на оборону. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По словам парламентария, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. Если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20240731/ukraina-1962989640.html

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в мире, украина, сергей марченко, вооруженные силы украины