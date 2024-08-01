https://ria.ru/20240801/ukraina-1963361165.html

Украинцев, обновивших данные в ТЦК, начали штрафовать, заявили в Раде

Украинцев, обновивших данные в ТЦК, начали штрафовать, заявили в Раде - РИА Новости, 01.08.2024

Украинцев, обновивших данные в ТЦК, начали штрафовать, заявили в Раде

Депутат украинского парламента Александр Федиенко в своем Telegram-канале утверждает, что военкоматы в стране начали выписывать штрафы даже тем военнообязанным, РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T09:58

2024-08-01T09:58

2024-08-01T10:35

в мире

украина

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Депутат украинского парламента Александр Федиенко в своем Telegram-канале утверждает, что военкоматы в стране начали выписывать штрафы даже тем военнообязанным, которые своевременно обновили там свои учетные данные. По словам парламентария, к нему обратились граждане, которые вовремя зарегистрировались в приложении украинского минобороны "Резерв+", предназначенном для удаленного обновления данных военнообязанных. Однако и после этого, заявил Федиенко, этим гражданам государство выписало штрафы. "Первая статистика по штрафам от разных ТЦК (военкоматов - ред.)... Первый военнообязанный не был на учете в ТЦК, но после того, как он обратился в ТЦК по уточнению данных, имея актуализацию через "Резерв+", получил штраф 17 тысяч гривен (около 415 долларов). Второй... потерял военный билет, и когда пришел обновить данные, после того, как это уже сделал ... получил тоже штраф 17 тысяч гривен из-за потери военного билета", - написал Федиенко. Третий случай, как отметил депутат, схож с вторым, но там военнообязанный имел справку от полиции по похищению у него документов вместе с военным билетом. Не смотря на это, военнообязанный был оштрафован на 5,1 тысячи гривен (124 доллара) вместо 17 тысяч гривен, поскольку обратился за помощью к юристу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240520/uklonisty-1947154966.html

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