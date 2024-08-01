https://ria.ru/20240801/ukraina-1963321798.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.08.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T00:26
2024-08-01T00:26
2024-08-01T00:26
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее тревога была объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, она звучит до сих пор. По данным ресурса, тревога в Киеве, Киевской, Черниговской и Одесской областях Украины была объявлена с 0.03 по 0.14 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, украина, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской, Черниговской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее тревога была объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, она звучит до сих пор.
По данным ресурса, тревога в Киеве, Киевской, Черниговской и Одесской областях Украины была объявлена с 0.03 по 0.14 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.