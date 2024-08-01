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Летевший в Уфу из Москвы самолет вылетел в аэропорт назначения - РИА Новости, 01.08.2024
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01:21 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/ufa-1963326761.html
Летевший в Уфу из Москвы самолет вылетел в аэропорт назначения
Летевший в Уфу из Москвы самолет вылетел в аэропорт назначения - РИА Новости, 01.08.2024
Летевший в Уфу из Москвы самолет вылетел в аэропорт назначения
Самолет, летевший в Уфу из Москвы и севший в самарском аэропорту из-за сработавшего датчика задымления, вылетел в аэропорт назначения, сообщила Приволжская... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T01:21
2024-08-01T01:21
происшествия
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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Самолет, летевший в Уфу из Москвы и севший в самарском аэропорту из-за сработавшего датчика задымления, вылетел в аэропорт назначения, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Ранее в надзорном ведомстве сообщили, что 31 июля вечером самолет, летевший из Москвы в Уфу, совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за срабатывания датчика задымления заднего отсека. В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили РИА Новости, что в результате инцидента пострадавших нет, на борту находились 176 пассажиров. "После прибытия резервного самолета авиарейс № SU1258 сообщением Москва - Уфа вылетел из Самары в аэропорт назначения в 1 час 51 минуту (00.51 мск). На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
https://ria.ru/20240616/samolet-1953201753.html
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происшествия, москва, уфа, самара
Происшествия, Москва, Уфа, Самара
Летевший в Уфу из Москвы самолет вылетел в аэропорт назначения

Самолет, севший в Самаре из-за задымления, вылетел в аэропорт назначения

© РИА Новости / Анар МовсумовАэропорт Самары "Курумоч"
Аэропорт Самары Курумоч - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Аэропорт Самары "Курумоч". Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Самолет, летевший в Уфу из Москвы и севший в самарском аэропорту из-за сработавшего датчика задымления, вылетел в аэропорт назначения, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Ранее в надзорном ведомстве сообщили, что 31 июля вечером самолет, летевший из Москвы в Уфу, совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за срабатывания датчика задымления заднего отсека.
В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили РИА Новости, что в результате инцидента пострадавших нет, на борту находились 176 пассажиров.
«
"После прибытия резервного самолета авиарейс № SU1258 сообщением Москва - Уфа вылетел из Самары в аэропорт назначения в 1 час 51 минуту (00.51 мск). На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
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