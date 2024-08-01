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Летевший в Уфу из Москвы самолет вылетел в аэропорт назначения

Летевший в Уфу из Москвы самолет вылетел в аэропорт назначения - РИА Новости, 01.08.2024

Летевший в Уфу из Москвы самолет вылетел в аэропорт назначения

Самолет, летевший в Уфу из Москвы и севший в самарском аэропорту из-за сработавшего датчика задымления, вылетел в аэропорт назначения, сообщила Приволжская... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T01:21

2024-08-01T01:21

2024-08-01T01:21

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уфа

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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Самолет, летевший в Уфу из Москвы и севший в самарском аэропорту из-за сработавшего датчика задымления, вылетел в аэропорт назначения, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Ранее в надзорном ведомстве сообщили, что 31 июля вечером самолет, летевший из Москвы в Уфу, совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за срабатывания датчика задымления заднего отсека. В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили РИА Новости, что в результате инцидента пострадавших нет, на борту находились 176 пассажиров. "После прибытия резервного самолета авиарейс № SU1258 сообщением Москва - Уфа вылетел из Самары в аэропорт назначения в 1 час 51 минуту (00.51 мск). На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

https://ria.ru/20240616/samolet-1953201753.html

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происшествия, москва, уфа, самара