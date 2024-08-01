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ЦАХАЛ ответил авиаударом и огнем артиллерии на обстрел "Хезболлы" - РИА Новости, 01.08.2024
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23:51 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/tsakhal-1963566605.html
ЦАХАЛ ответил авиаударом и огнем артиллерии на обстрел "Хезболлы"
ЦАХАЛ ответил авиаударом и огнем артиллерии на обстрел "Хезболлы" - РИА Новости, 01.08.2024
ЦАХАЛ ответил авиаударом и огнем артиллерии на обстрел "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по позициям на юге Ливана в ответ на обстрел своей территории со стороны шиитского движения "Хезболлах", сообщила... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T23:51
2024-08-01T23:51
в мире
израиль
ливан
хасан насрулла
исмаил хания
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по позициям на юге Ливана в ответ на обстрел своей территории со стороны шиитского движения "Хезболлах", сообщила армейская пресс-служба. Ранее источник сообщил РИА Новости, что "Хезболлах" запустило ракетный залп в сторону позиций ЦАХАЛ у южной границы Ливана. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщают, что на израильскую территорию попало множество снарядов, часть из которых была перехвачена, а остальные упали на открытую местность. Сообщений о пострадавших не поступало. "Вскоре после запуска снарядов ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке "Хезболлах", из которой были выпущены снаряды, в районе поселка Ятер на юге Ливана. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ открыла огонь для устранения угроз в районах поселков Рмейш и Рамиех", - говорится в заявлении. В четверг лидер движения Хасан Насрулла, выступая в связи с убийством Израилем одного из руководителей "Хезболлах" Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, объявил о возобновлении атак на израильские военные позиции начиная с утра пятницы в рамках фронта поддержки Газе, открытого движением после начала боевых действий в палестинском анклаве. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240801/rakety-1963554703.html
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в мире, израиль, ливан, хасан насрулла, исмаил хания, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хасан Насрулла, Исмаил Хания, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ ответил авиаударом и огнем артиллерии на обстрел "Хезболлы"

Армия Израиля нанесла удар по позициям на юге Ливана в ответ на обстрел

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по позициям на юге Ливана в ответ на обстрел своей территории со стороны шиитского движения "Хезболлах", сообщила армейская пресс-служба.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что "Хезболлах" запустило ракетный залп в сторону позиций ЦАХАЛ у южной границы Ливана.
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
"Хезболла" запустила ракеты по позициям ЦАХАЛ у Ливана, заявил источник
Вчера, 22:11
В пресс-службе ЦАХАЛ сообщают, что на израильскую территорию попало множество снарядов, часть из которых была перехвачена, а остальные упали на открытую местность. Сообщений о пострадавших не поступало.
«
"Вскоре после запуска снарядов ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке "Хезболлах", из которой были выпущены снаряды, в районе поселка Ятер на юге Ливана. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ открыла огонь для устранения угроз в районах поселков Рмейш и Рамиех", - говорится в заявлении.
В четверг лидер движения Хасан Насрулла, выступая в связи с убийством Израилем одного из руководителей "Хезболлах" Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, объявил о возобновлении атак на израильские военные позиции начиная с утра пятницы в рамках фронта поддержки Газе, открытого движением после начала боевых действий в палестинском анклаве.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Иран заявил, что Израиль перешел красную черту и ответит за это
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В миреИзраильЛиванХасан НасруллаИсмаил ХанияХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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