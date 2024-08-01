https://ria.ru/20240801/tsakhal-1963566605.html

ЦАХАЛ ответил авиаударом и огнем артиллерии на обстрел "Хезболлы"

ЦАХАЛ ответил авиаударом и огнем артиллерии на обстрел "Хезболлы" - РИА Новости, 01.08.2024

ЦАХАЛ ответил авиаударом и огнем артиллерии на обстрел "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по позициям на юге Ливана в ответ на обстрел своей территории со стороны шиитского движения "Хезболлах", сообщила... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T23:51

2024-08-01T23:51

2024-08-01T23:51

в мире

израиль

ливан

хасан насрулла

исмаил хания

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по позициям на юге Ливана в ответ на обстрел своей территории со стороны шиитского движения "Хезболлах", сообщила армейская пресс-служба. Ранее источник сообщил РИА Новости, что "Хезболлах" запустило ракетный залп в сторону позиций ЦАХАЛ у южной границы Ливана. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщают, что на израильскую территорию попало множество снарядов, часть из которых была перехвачена, а остальные упали на открытую местность. Сообщений о пострадавших не поступало. "Вскоре после запуска снарядов ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке "Хезболлах", из которой были выпущены снаряды, в районе поселка Ятер на юге Ливана. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ открыла огонь для устранения угроз в районах поселков Рмейш и Рамиех", - говорится в заявлении. В четверг лидер движения Хасан Насрулла, выступая в связи с убийством Израилем одного из руководителей "Хезболлах" Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, объявил о возобновлении атак на израильские военные позиции начиная с утра пятницы в рамках фронта поддержки Газе, открытого движением после начала боевых действий в палестинском анклаве. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240801/rakety-1963554703.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, хасан насрулла, исмаил хания, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году