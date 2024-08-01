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Более 8 тысяч жителей Ярославской области трудоустроены в этом году - РИА Новости, 01.08.2024
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Ярославская область
 
16:06 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/trudoustroystvo-1963465615.html
Более 8 тысяч жителей Ярославской области трудоустроены в этом году
Более 8 тысяч жителей Ярославской области трудоустроены в этом году - РИА Новости, 01.08.2024
Более 8 тысяч жителей Ярославской области трудоустроены в этом году
Более 8 тысяч жителей Ярославской области трудоустроены в этом году благодаря инструментам кадровой политики региона, сообщает областное правительство. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:06
2024-08-01T16:06
ярославская область
ярославская область
трудоустройство
работа
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Более 8 тысяч жителей Ярославской области трудоустроены в этом году благодаря инструментам кадровой политики региона, сообщает областное правительство. "С начала года при содействии органов службы занятости населения работодатели региона закрыли более 8 тысяч свободных рабочих мест. Одним из эффективных инструментов кадровой политики является ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей"", - говорится в сообщении областного правительства. По словам губернатора Михаила Евраева, мероприятия ярмарки трудоустройства вызывают большой отклик у жителей региона. "У нас низкий уровень безработицы, много перспективных предприятий. Подобные мероприятия помогают работодателю и соискателю найти друг друга для дальнейшего плодотворного взаимодействия на благо экономики региона", - подчеркнул глава Ярославской области. Руководитель службы занятости населения Лаура Зудина отметила, что также на постоянной основе центры занятости населения проводят тематические, межрайонные, общегородские и моноярмарки. "С начала 2024 года организовано 164 ярмарки вакансий, в которых приняли участие около 500 работодателей и более 6,5 тысячи граждан. Итогом проведения мероприятий стало трудоустройство более 900 человек", - рассказала Зудина. В перечне реализуемых правительством Ярославской области мер помощи в трудоустройстве - механизм целевого обучения, который, как отмечается, стал публичным и прозрачным. Теперь все предложения о заключении договоров размещаются на единой цифровой платформе "Работа России". "С помощью портала "Работа России" ярославские работодатели заключили более 1,8 тысячи договоров с учебными заведениями на целевое обучение. Так, 344 организации готовы предоставить рабочие места по направлениям подготовки в сферах образования, здравоохранения, промышленного производства и сельского хозяйства. Каждая четвертая заявка относится к предприятиям ОПК", - отметила Зудина.
https://ria.ru/20231027/promproizvodstvo-1905735078.html
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ярославская область, трудоустройство, работа
Ярославская область, Ярославская область, трудоустройство, Работа

Более 8 тысяч жителей Ярославской области трудоустроены в этом году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯрмарка вакансий "Работа в России"
Ярмарка вакансий Работа в России - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ярмарка вакансий "Работа в России". Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Более 8 тысяч жителей Ярославской области трудоустроены в этом году благодаря инструментам кадровой политики региона, сообщает областное правительство.
"С начала года при содействии органов службы занятости населения работодатели региона закрыли более 8 тысяч свободных рабочих мест. Одним из эффективных инструментов кадровой политики является ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей"", - говорится в сообщении областного правительства.
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По словам губернатора Михаила Евраева, мероприятия ярмарки трудоустройства вызывают большой отклик у жителей региона.
«
"У нас низкий уровень безработицы, много перспективных предприятий. Подобные мероприятия помогают работодателю и соискателю найти друг друга для дальнейшего плодотворного взаимодействия на благо экономики региона", - подчеркнул глава Ярославской области.
Руководитель службы занятости населения Лаура Зудина отметила, что также на постоянной основе центры занятости населения проводят тематические, межрайонные, общегородские и моноярмарки. "С начала 2024 года организовано 164 ярмарки вакансий, в которых приняли участие около 500 работодателей и более 6,5 тысячи граждан. Итогом проведения мероприятий стало трудоустройство более 900 человек", - рассказала Зудина.
В перечне реализуемых правительством Ярославской области мер помощи в трудоустройстве - механизм целевого обучения, который, как отмечается, стал публичным и прозрачным. Теперь все предложения о заключении договоров размещаются на единой цифровой платформе "Работа России".
«
"С помощью портала "Работа России" ярославские работодатели заключили более 1,8 тысячи договоров с учебными заведениями на целевое обучение. Так, 344 организации готовы предоставить рабочие места по направлениям подготовки в сферах образования, здравоохранения, промышленного производства и сельского хозяйства. Каждая четвертая заявка относится к предприятиям ОПК", - отметила Зудина.
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