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Харрис имитирует южный акцент для привлечения избирателей, заявил Трамп
Харрис имитирует южный акцент для привлечения избирателей, заявил Трамп - РИА Новости, 01.08.2024
Харрис имитирует южный акцент для привлечения избирателей, заявил Трамп
Вице-президент США Камала Харрис имитирует южный акцент, чтобы привлечь темнокожих избирателей, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T03:15
2024-08-01T03:15
2024-08-01T03:15
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис имитирует южный акцент, чтобы привлечь темнокожих избирателей, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. "В своей речи в Атланте Харрис попыталась представить новый южный акцент. Слышали ее новый южный акцент? Если бы я такое попробовал, журналисты устроили бы мне неделю ада", - сказал Трамп на митинге в Пенсильвании. Его выступление транслировали американские телеканалы. Население Атланты, где во вторник выступала Харрис, преимущественно темнокожее. Южный акцент считается проявлением так называемого афроамериканского диалекта английского, он начинался в сельских районах на юге США, где преобладало использование рабского труда. Ранее Трамп заявил, что Харрис еще несколько лет назад не идентифицировала себя как чернокожая, а говорила только об индийском происхождении, но потом "внезапно стала черной". Харрис происходит из семьи ученых: ее отец - профессор-экономист из Ямайки, мать - биолог из Индии.
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в мире, сша, атланта, пенсильвания, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Атланта, Пенсильвания, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис имитирует южный акцент для привлечения избирателей, заявил Трамп
Трамп: Харрис имитирует южный акцент, чтобы привлечь темнокожих избирателей