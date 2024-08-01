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Путин поручил сформировать федеральные проекты по наукоемким технологиям - РИА Новости, 01.08.2024
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Наука
 
10:26 01.08.2024 (обновлено: 10:40 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/tekhnologii-1963367701.html
Путин поручил сформировать федеральные проекты по наукоемким технологиям
Путин поручил сформировать федеральные проекты по наукоемким технологиям - РИА Новости, 01.08.2024
Путин поручил сформировать федеральные проекты по наукоемким технологиям
Президент России Владимир Путин поручил сформировать в национальных проектах отдельные федеральные проекты по разработке важнейших наукоемких технологий,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:26
2024-08-01T10:40
наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать в национальных проектах отдельные федеральные проекты по разработке важнейших наукоемких технологий, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными опубликован в четверг на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: предусмотреть в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства формирование отдельных федеральных проектов по разработке важнейших наукоемких технологий и по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по соответствующим направлениям, а также включение в эти национальные проекты целевых показателей, характеризующих выпуск конкретной продукции или оказание услуг с применением важнейших наукоемких технологий", - говорится в тексте поручений. Доклад – до 1 сентября 2024 года.
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россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Путин поручил сформировать федеральные проекты по наукоемким технологиям

В России сформируют федеральные проекты по разработке наукоемких технологий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать в национальных проектах отдельные федеральные проекты по разработке важнейших наукоемких технологий, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными опубликован в четверг на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: предусмотреть в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства формирование отдельных федеральных проектов по разработке важнейших наукоемких технологий и по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по соответствующим направлениям, а также включение в эти национальные проекты целевых показателей, характеризующих выпуск конкретной продукции или оказание услуг с применением важнейших наукоемких технологий", - говорится в тексте поручений.
Доклад – до 1 сентября 2024 года.
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