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Путин поручил сформировать федеральные проекты по наукоемким технологиям
Путин поручил сформировать федеральные проекты по наукоемким технологиям - РИА Новости, 01.08.2024
Путин поручил сформировать федеральные проекты по наукоемким технологиям
Президент России Владимир Путин поручил сформировать в национальных проектах отдельные федеральные проекты по разработке важнейших наукоемких технологий,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:26
2024-08-01T10:26
2024-08-01T10:40
наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать в национальных проектах отдельные федеральные проекты по разработке важнейших наукоемких технологий, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными опубликован в четверг на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: предусмотреть в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства формирование отдельных федеральных проектов по разработке важнейших наукоемких технологий и по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по соответствующим направлениям, а также включение в эти национальные проекты целевых показателей, характеризующих выпуск конкретной продукции или оказание услуг с применением важнейших наукоемких технологий", - говорится в тексте поручений. Доклад – до 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240724/mishustin-1961655868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Путин поручил сформировать федеральные проекты по наукоемким технологиям
В России сформируют федеральные проекты по разработке наукоемких технологий