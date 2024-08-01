https://ria.ru/20240801/tekhnologii-1963367701.html

Путин поручил сформировать федеральные проекты по наукоемким технологиям

Путин поручил сформировать федеральные проекты по наукоемким технологиям - РИА Новости, 01.08.2024

Путин поручил сформировать федеральные проекты по наукоемким технологиям

Президент России Владимир Путин поручил сформировать в национальных проектах отдельные федеральные проекты по разработке важнейших наукоемких технологий,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:26

2024-08-01T10:26

2024-08-01T10:40

наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать в национальных проектах отдельные федеральные проекты по разработке важнейших наукоемких технологий, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными опубликован в четверг на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: предусмотреть в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства формирование отдельных федеральных проектов по разработке важнейших наукоемких технологий и по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по соответствующим направлениям, а также включение в эти национальные проекты целевых показателей, характеризующих выпуск конкретной продукции или оказание услуг с применением важнейших наукоемких технологий", - говорится в тексте поручений. Доклад – до 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20240724/mishustin-1961655868.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин