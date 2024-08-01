Дизельный генератор и квадрокоптер передали в зону СВО брянские таможенники
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службыБрянские таможенники передали в зону СВО дизельный генератор и квадрокоптер
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службы
ТУЛА, 1 авг – РИА Новости. Дизельный генератор, две бензопилы, топоры, наборы ключей, квадрокоптер и изготовленные вручную маскировочные сети направили таможенники Брянской области в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы в своем Telegram-канале.
"Для одной из воинских частей приобрели и направили дизельный генератор, две бензопилы, топоры, наборы ключей и 800 квадратных метров маскировочных сетей, которые таможенники изготовили вручную. Для танкового полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, которой таможня на постоянной основе оказывает помощь, приобрели квадрокоптер", - говорится в сообщении.
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службыКвадрокоптер, переданный брянскими таможенниками в зону СВО
Квадрокоптер, переданный брянскими таможенниками в зону СВО
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службы
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© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службыДизельный генератор, переданный брянскими таможенниками в зону СВО
Дизельный генератор, переданный брянскими таможенниками в зону СВО
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службы
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© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службыБрянские таможенники передали в зону СВО дизельный генератор и квадрокоптер
Брянские таможенники передали в зону СВО дизельный генератор и квадрокоптер
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службы
3 из 3
Квадрокоптер, переданный брянскими таможенниками в зону СВО
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службы
1 из 3
Дизельный генератор, переданный брянскими таможенниками в зону СВО
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службы
2 из 3
Брянские таможенники передали в зону СВО дизельный генератор и квадрокоптер
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службы
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Уточняется, что груз в зону СВО доставили волонтеры группы "Время милосердия 32".