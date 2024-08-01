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Дизельный генератор и квадрокоптер передали в зону СВО брянские таможенники - РИА Новости, 01.08.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:02 01.08.2024 (обновлено: 14:03 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/tamozhenniki-1963429188.html
Дизельный генератор и квадрокоптер передали в зону СВО брянские таможенники
Дизельный генератор и квадрокоптер передали в зону СВО брянские таможенники - РИА Новости, 01.08.2024
Дизельный генератор и квадрокоптер передали в зону СВО брянские таможенники
Дизельный генератор, две бензопилы, топоры, наборы ключей, квадрокоптер и изготовленные вручную маскировочные сети направили таможенники Брянской области в зону РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:02
2024-08-01T14:03
надежные люди
брянская область
сво
федеральная таможенная служба (фтс россии)
гуманитарная помощь
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ТУЛА, 1 авг – РИА Новости. Дизельный генератор, две бензопилы, топоры, наборы ключей, квадрокоптер и изготовленные вручную маскировочные сети направили таможенники Брянской области в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы в своем Telegram-канале. "Для одной из воинских частей приобрели и направили дизельный генератор, две бензопилы, топоры, наборы ключей и 800 квадратных метров маскировочных сетей, которые таможенники изготовили вручную. Для танкового полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, которой таможня на постоянной основе оказывает помощь, приобрели квадрокоптер", - говорится в сообщении. Уточняется, что груз в зону СВО доставили волонтеры группы "Время милосердия 32".
https://ria.ru/20240703/maskseti-1957208284.html
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брянская область, сво, федеральная таможенная служба (фтс россии), гуманитарная помощь
Надежные люди, Брянская область, СВО, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Гуманитарная помощь

Дизельный генератор и квадрокоптер передали в зону СВО брянские таможенники

© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службыБрянские таможенники передали в зону СВО дизельный генератор и квадрокоптер
Брянские таможенники передали в зону СВО дизельный генератор и квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службы
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ТУЛА, 1 авг – РИА Новости. Дизельный генератор, две бензопилы, топоры, наборы ключей, квадрокоптер и изготовленные вручную маскировочные сети направили таможенники Брянской области в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы в своем Telegram-канале.
"Для одной из воинских частей приобрели и направили дизельный генератор, две бензопилы, топоры, наборы ключей и 800 квадратных метров маскировочных сетей, которые таможенники изготовили вручную. Для танкового полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, которой таможня на постоянной основе оказывает помощь, приобрели квадрокоптер", - говорится в сообщении.
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службыКвадрокоптер, переданный брянскими таможенниками в зону СВО
Квадрокоптер, переданный брянскими таможенниками в зону СВО
Квадрокоптер, переданный брянскими таможенниками в зону СВО
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службы
1 из 3
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службыДизельный генератор, переданный брянскими таможенниками в зону СВО
Дизельный генератор, переданный брянскими таможенниками в зону СВО
Дизельный генератор, переданный брянскими таможенниками в зону СВО
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службы
2 из 3
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службыБрянские таможенники передали в зону СВО дизельный генератор и квадрокоптер
Брянские таможенники передали в зону СВО дизельный генератор и квадрокоптер
Брянские таможенники передали в зону СВО дизельный генератор и квадрокоптер
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службы
3 из 3
Квадрокоптер, переданный брянскими таможенниками в зону СВО
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службы
1 из 3
Дизельный генератор, переданный брянскими таможенниками в зону СВО
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службы
2 из 3
Брянские таможенники передали в зону СВО дизельный генератор и квадрокоптер
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службы
3 из 3
Уточняется, что груз в зону СВО доставили волонтеры группы "Время милосердия 32".
Погрузка маскировочных сетей от Брянской таможни для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Брянские таможенники изготовили и передали бойцам СВО маскировочные сети
3 июля, 19:15
 
Надежные людиБрянская областьСВОФедеральная таможенная служба (ФТС России)Гуманитарная помощь
 
 
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