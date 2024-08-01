https://ria.ru/20240801/tamozhenniki-1963429188.html

Дизельный генератор и квадрокоптер передали в зону СВО брянские таможенники

Дизельный генератор и квадрокоптер передали в зону СВО брянские таможенники - РИА Новости, 01.08.2024

Дизельный генератор и квадрокоптер передали в зону СВО брянские таможенники

Дизельный генератор, две бензопилы, топоры, наборы ключей, квадрокоптер и изготовленные вручную маскировочные сети направили таможенники Брянской области в зону РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:02

2024-08-01T14:02

2024-08-01T14:03

надежные люди

брянская область

сво

федеральная таможенная служба (фтс россии)

гуманитарная помощь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963421986_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_ce10db3ba1e6bdafb562635360ce7608.jpg

ТУЛА, 1 авг – РИА Новости. Дизельный генератор, две бензопилы, топоры, наборы ключей, квадрокоптер и изготовленные вручную маскировочные сети направили таможенники Брянской области в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы в своем Telegram-канале. "Для одной из воинских частей приобрели и направили дизельный генератор, две бензопилы, топоры, наборы ключей и 800 квадратных метров маскировочных сетей, которые таможенники изготовили вручную. Для танкового полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, которой таможня на постоянной основе оказывает помощь, приобрели квадрокоптер", - говорится в сообщении. Уточняется, что груз в зону СВО доставили волонтеры группы "Время милосердия 32".

https://ria.ru/20240703/maskseti-1957208284.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

брянская область, сво, федеральная таможенная служба (фтс россии), гуманитарная помощь