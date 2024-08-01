https://ria.ru/20240801/tagil-1963441488.html

Под завалами дома в Нижнем Тагиле остаются шесть человек

Под завалами дома в Нижнем Тагиле остаются шесть человек - РИА Новости, 01.08.2024

Под завалами дома в Нижнем Тагиле остаются шесть человек

Под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, предварительно, остаются шесть человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:42

2024-08-01T14:42

2024-08-01T14:46

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963415076_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7a585d9dd6aff461c32225e8cbd79ffd.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, предварительно, остаются шесть человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительным данным, под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда, остаются шесть человек", - сказал собеседник агентства.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания, отмечали в МЧС. По последним данным спасателей, пострадали десять человек, в том числе пять детей.В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. Всего эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов, для них развернут ПВР в гостинице.

https://ria.ru/20240801/vzryv-1963436152.html

нижний тагил

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники полиции раздают воду местным жителям в Нижнем Тагиле Сотрудники полиции раздают воду местным жителям, собравшимся у дома с, где взорвался газ (среди них есть и родственники пострадавших). 2024-08-01T14:42 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, происшествия