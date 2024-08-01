https://ria.ru/20240801/tagil-1963441488.html
Под завалами дома в Нижнем Тагиле остаются шесть человек
Под завалами дома в Нижнем Тагиле остаются шесть человек - РИА Новости, 01.08.2024
Под завалами дома в Нижнем Тагиле остаются шесть человек
Под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, предварительно, остаются шесть человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:42
2024-08-01T14:42
2024-08-01T14:46
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, предварительно, остаются шесть человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительным данным, под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда, остаются шесть человек", - сказал собеседник агентства.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания, отмечали в МЧС. По последним данным спасателей, пострадали десять человек, в том числе пять детей.В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. Всего эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов, для них развернут ПВР в гостинице.
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нижний тагил
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Сотрудники полиции раздают воду местным жителям в Нижнем Тагиле
Сотрудники полиции раздают воду местным жителям, собравшимся у дома с, где взорвался газ (среди них есть и родственники пострадавших).
2024-08-01T14:42
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, происшествия
Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, Происшествия
Под завалами дома в Нижнем Тагиле остаются шесть человек
Под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, предварительно, остаются шесть человек