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Под завалами дома в Нижнем Тагиле остаются шесть человек - РИА Новости, 01.08.2024
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14:42 01.08.2024 (обновлено: 14:46 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/tagil-1963441488.html
Под завалами дома в Нижнем Тагиле остаются шесть человек
Под завалами дома в Нижнем Тагиле остаются шесть человек - РИА Новости, 01.08.2024
Под завалами дома в Нижнем Тагиле остаются шесть человек
Под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, предварительно, остаются шесть человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:42
2024-08-01T14:46
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, предварительно, остаются шесть человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительным данным, под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда, остаются шесть человек", - сказал собеседник агентства.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания, отмечали в МЧС. По последним данным спасателей, пострадали десять человек, в том числе пять детей.В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. Всего эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов, для них развернут ПВР в гостинице.
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нижний тагил
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники полиции раздают воду местным жителям в Нижнем Тагиле
Сотрудники полиции раздают воду местным жителям, собравшимся у дома с, где взорвался газ (среди них есть и родственники пострадавших).
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, происшествия
Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, Происшествия
Под завалами дома в Нижнем Тагиле остаются шесть человек

Под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, предварительно, остаются шесть человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, предварительно, остаются шесть человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По предварительным данным, под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда, остаются шесть человек", - сказал собеседник агентства.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
От взрыва в многоэтажке в Нижнем Тагиле выбило стекла в соседних домах
Вчера, 14:25
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания, отмечали в МЧС. По последним данным спасателей, пострадали десять человек, в том числе пять детей.
В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. Всего эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов, для них развернут ПВР в гостинице.
 
Нижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем ТагилеПроисшествия
 
 
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