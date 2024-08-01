https://ria.ru/20240801/tagil-1963427461.html

"ГАЗЭКС": по адресу в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, заявок не поступало

"ГАЗЭКС": по адресу в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, заявок не поступало - РИА Новости, 01.08.2024

"ГАЗЭКС": по адресу в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, заявок не поступало

По адресу дома в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, в четверг заявок в АО "ГАЗЭКС" не поступало, сотрудники компании сегодня там не работали, заявили РИА Новости РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:53

2024-08-01T13:53

2024-08-01T13:53

происшествия

нижний тагил

дзержинский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. По адресу дома в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, в четверг заявок в АО "ГАЗЭКС" не поступало, сотрудники компании сегодня там не работали, заявили РИА Новости в пресс-службе снабжающей организации. В четверг в СМИ появилась информация со ссылкой на местных жителей о якобы двух "газовщиках", которых видели возле взорвавшегося дома за 15 минут до происшествия. "Официально можем сообщить, что сегодня заявок в газовую службу по адресу, где случилось ЧП, не поступало. Сотрудники "ГАЗЭКС" в данном доме сегодня не работали. Это точно не наши люди", – сказала собеседница агентства. Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания, отмечали в МЧС. По последним данным спасателей, пострадали девять человек, в том числе пять детей. В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. Всего эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов, для них развернут ПВР в гостинице. Как ранее уточняли РИА Новости в снабжающей организации, в АО "ГАЗЭКС", техобслуживание газового оборудования в доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, где случилось ЧП, проводили 26 июня, на момент проверки система газового распределения дома была исправной. Региональное управление СК РФ завело дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

https://ria.ru/20240801/prichina-1963402960.html

https://ria.ru/20240801/kvartiry-1963423947.html

https://ria.ru/20240801/rebenok-1963412965.html

нижний тагил

дзержинский район

россия

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происшествия, нижний тагил, дзержинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле