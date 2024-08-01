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"ГАЗЭКС": по адресу в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, заявок не поступало - РИА Новости, 01.08.2024
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13:53 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/tagil-1963427461.html
"ГАЗЭКС": по адресу в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, заявок не поступало
"ГАЗЭКС": по адресу в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, заявок не поступало - РИА Новости, 01.08.2024
"ГАЗЭКС": по адресу в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, заявок не поступало
По адресу дома в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, в четверг заявок в АО "ГАЗЭКС" не поступало, сотрудники компании сегодня там не работали, заявили РИА Новости РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:53
2024-08-01T13:53
происшествия
нижний тагил
дзержинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. По адресу дома в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, в четверг заявок в АО "ГАЗЭКС" не поступало, сотрудники компании сегодня там не работали, заявили РИА Новости в пресс-службе снабжающей организации. В четверг в СМИ появилась информация со ссылкой на местных жителей о якобы двух "газовщиках", которых видели возле взорвавшегося дома за 15 минут до происшествия. "Официально можем сообщить, что сегодня заявок в газовую службу по адресу, где случилось ЧП, не поступало. Сотрудники "ГАЗЭКС" в данном доме сегодня не работали. Это точно не наши люди", – сказала собеседница агентства. Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания, отмечали в МЧС. По последним данным спасателей, пострадали девять человек, в том числе пять детей. В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. Всего эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов, для них развернут ПВР в гостинице. Как ранее уточняли РИА Новости в снабжающей организации, в АО "ГАЗЭКС", техобслуживание газового оборудования в доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, где случилось ЧП, проводили 26 июня, на момент проверки система газового распределения дома была исправной. Региональное управление СК РФ завело дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
https://ria.ru/20240801/prichina-1963402960.html
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нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, дзержинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Дзержинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
"ГАЗЭКС": по адресу в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, заявок не поступало

"ГАЗЭКС": по адресу в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, сегодня заявок не было

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. По адресу дома в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, в четверг заявок в АО "ГАЗЭКС" не поступало, сотрудники компании сегодня там не работали, заявили РИА Новости в пресс-службе снабжающей организации.
В четверг в СМИ появилась информация со ссылкой на местных жителей о якобы двух "газовщиках", которых видели возле взорвавшегося дома за 15 минут до происшествия.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным
Вчера, 12:30
"Официально можем сообщить, что сегодня заявок в газовую службу по адресу, где случилось ЧП, не поступало. Сотрудники "ГАЗЭКС" в данном доме сегодня не работали. Это точно не наши люди", – сказала собеседница агентства.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания, отмечали в МЧС. По последним данным спасателей, пострадали девять человек, в том числе пять детей.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Для пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле подготовили около 30 квартир
Вчера, 13:43
В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. Всего эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов, для них развернут ПВР в гостинице.
Как ранее уточняли РИА Новости в снабжающей организации, в АО "ГАЗЭКС", техобслуживание газового оборудования в доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, где случилось ЧП, проводили 26 июня, на момент проверки система газового распределения дома была исправной. Региональное управление СК РФ завело дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка
Вчера, 13:12
 
ПроисшествияНижний ТагилДзержинский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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