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Из поврежденного и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировали 70 человек - РИА Новости, 01.08.2024
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12:12 01.08.2024 (обновлено: 12:17 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/tagil-1963397838.html
Из поврежденного и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировали 70 человек
Из поврежденного и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировали 70 человек - РИА Новости, 01.08.2024
Из поврежденного и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировали 70 человек
Из пострадавшего и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировано 70 человек, на базе гостиницы развернут пункты временного размещения, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:12
2024-08-01T12:17
нижний тагил
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Из пострадавшего и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировано 70 человек, на базе гостиницы развернут пункты временного размещения, сообщает пресс-служба МЧС России.Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 6 человек, в том числе трое детей."На базе гостиницы развернут пункт временного размещения. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировано 70 человек. Разбор завала продолжается", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20240801/detsad-1963395815.html
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нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Нижний Тагил, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Из поврежденного и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировали 70 человек

Из поврежденного и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировали в ПВР 70 человек

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле
Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Из пострадавшего и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировано 70 человек, на базе гостиницы развернут пункты временного размещения, сообщает пресс-служба МЧС России.
Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 6 человек, в том числе трое детей.
"На базе гостиницы развернут пункт временного размещения. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировано 70 человек. Разбор завала продолжается", - говорится в сообщении.
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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Нижний ТагилМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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