https://ria.ru/20240801/tagil-1963397838.html

Из поврежденного и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировали 70 человек

Из поврежденного и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировали 70 человек - РИА Новости, 01.08.2024

Из поврежденного и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировали 70 человек

Из пострадавшего и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировано 70 человек, на базе гостиницы развернут пункты временного размещения, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:12

2024-08-01T12:12

2024-08-01T12:17

нижний тагил

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Из пострадавшего и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировано 70 человек, на базе гостиницы развернут пункты временного размещения, сообщает пресс-служба МЧС России.Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 6 человек, в том числе трое детей."На базе гостиницы развернут пункт временного размещения. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировано 70 человек. Разбор завала продолжается", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240801/detsad-1963395815.html

нижний тагил

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия