https://ria.ru/20240801/tagil-1963396499.html

Техобслуживание в доме в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, проводили в июне

Техобслуживание в доме в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, проводили в июне - РИА Новости, 01.08.2024

Техобслуживание в доме в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, проводили в июне

Плановое техобслуживание газового оборудования в доме в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, проводили 26 июня, система на тот момент была исправной, рассказали... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:09

2024-08-01T12:09

2024-08-01T12:09

происшествия

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Плановое техобслуживание газового оборудования в доме в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, проводили 26 июня, система на тот момент была исправной, рассказали РИА Новости в снабжающей организации. В четверг в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда в газифицированном многоквартирном доме по адресу Сибирская, 81. "Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 26 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной. Специальная комиссия разбирается в причинах обрушения", – сказали РИА Новости в пресс-службе АО "Газэкс". Там отметили, что на месте работают все спецслужбы города. Сейчас аварийной бригадой дом отключен от газоснабжения.

https://realty.ria.ru/20240801/detsad-1963395815.html

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле