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Техобслуживание в доме в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, проводили в июне
Техобслуживание в доме в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, проводили в июне - РИА Новости, 01.08.2024
Техобслуживание в доме в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, проводили в июне
Плановое техобслуживание газового оборудования в доме в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, проводили 26 июня, система на тот момент была исправной, рассказали... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:09
2024-08-01T12:09
2024-08-01T12:09
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Плановое техобслуживание газового оборудования в доме в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, проводили 26 июня, система на тот момент была исправной, рассказали РИА Новости в снабжающей организации. В четверг в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда в газифицированном многоквартирном доме по адресу Сибирская, 81. "Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 26 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной. Специальная комиссия разбирается в причинах обрушения", – сказали РИА Новости в пресс-службе АО "Газэкс". Там отметили, что на месте работают все спецслужбы города. Сейчас аварийной бригадой дом отключен от газоснабжения.
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происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Техобслуживание в доме в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, проводили в июне
АО "Газэкс": техобслуживание перед ЧП в доме в Нижнем Тагиле проводили 26 июня
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Плановое техобслуживание газового оборудования в доме в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, проводили 26 июня, система на тот момент была исправной, рассказали РИА Новости в снабжающей организации.
В четверг в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда в газифицированном многоквартирном доме по адресу Сибирская, 81.
"Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 26 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной. Специальная комиссия разбирается в причинах обрушения", – сказали РИА Новости в пресс-службе АО "Газэкс".
Там отметили, что на месте работают все спецслужбы города. Сейчас аварийной бригадой дом отключен от газоснабжения.