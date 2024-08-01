https://ria.ru/20240801/tagil-1963391126.html

В Дзержинском районе Нижнего Тагила после обрушения ввели режим ЧС

В Дзержинском районе Нижнего Тагила после обрушения ввели режим ЧС - РИА Новости, 01.08.2024

В Дзержинском районе Нижнего Тагила после обрушения ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Дзержинском район Нижнего Тагила, где обрушились подъезды жилого дома, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:00

2024-08-01T12:00

2024-08-01T13:21

происшествия

дзержинский район

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Дзержинском район Нижнего Тагила, где обрушились подъезды жилого дома, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале. "С 12.30 (10.30 мск) на территории Дзержинского района введен режим чрезвычайной ситуации", - написал мэр. Он уточнил, что временный пункт размещения организован в гостинице "Спортивная-1", в резерве еще один в "Спортивной-2".

https://ria.ru/20240801/vzryv-1963388516.html

дзержинский район

нижний тагил

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасательные работы на месте взрыва в Нижнем Тагиле Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до шести, сообщило МЧС России и показало кадры спасательных работ 2024-08-01T12:00 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дзержинский район, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле