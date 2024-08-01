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В Дзержинском районе Нижнего Тагила после обрушения ввели режим ЧС - РИА Новости, 01.08.2024
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12:00 01.08.2024 (обновлено: 13:21 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/tagil-1963391126.html
В Дзержинском районе Нижнего Тагила после обрушения ввели режим ЧС
В Дзержинском районе Нижнего Тагила после обрушения ввели режим ЧС - РИА Новости, 01.08.2024
В Дзержинском районе Нижнего Тагила после обрушения ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в Дзержинском район Нижнего Тагила, где обрушились подъезды жилого дома, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:00
2024-08-01T13:21
происшествия
дзержинский район
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Дзержинском район Нижнего Тагила, где обрушились подъезды жилого дома, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале. "С 12.30 (10.30 мск) на территории Дзержинского района введен режим чрезвычайной ситуации", - написал мэр. Он уточнил, что временный пункт размещения организован в гостинице "Спортивная-1", в резерве еще один в "Спортивной-2".
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дзержинский район
нижний тагил
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спасательные работы на месте взрыва в Нижнем Тагиле
Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до шести, сообщило МЧС России и показало кадры спасательных работ
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РИА Новости
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4.7
96
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353
60
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происшествия, дзержинский район, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Дзержинский район, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
В Дзержинском районе Нижнего Тагила после обрушения ввели режим ЧС

В районе Нижнего Тагила, где обрушились подъезды дома, ввели режим ЧС

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Дзержинском район Нижнего Тагила, где обрушились подъезды жилого дома, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.
"С 12.30 (10.30 мск) на территории Дзержинского района введен режим чрезвычайной ситуации", - написал мэр.
Он уточнил, что временный пункт размещения организован в гостинице "Спортивная-1", в резерве еще один в "Спортивной-2".
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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11:45
 
ПроисшествияДзержинский районНижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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