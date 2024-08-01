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В Дзержинском районе Нижнего Тагила после обрушения ввели режим ЧС
В Дзержинском районе Нижнего Тагила после обрушения ввели режим ЧС - РИА Новости, 01.08.2024
В Дзержинском районе Нижнего Тагила после обрушения ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в Дзержинском район Нижнего Тагила, где обрушились подъезды жилого дома, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:00
2024-08-01T12:00
2024-08-01T13:21
происшествия
дзержинский район
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Дзержинском район Нижнего Тагила, где обрушились подъезды жилого дома, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале. "С 12.30 (10.30 мск) на территории Дзержинского района введен режим чрезвычайной ситуации", - написал мэр. Он уточнил, что временный пункт размещения организован в гостинице "Спортивная-1", в резерве еще один в "Спортивной-2".
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дзержинский район
нижний тагил
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасательные работы на месте взрыва в Нижнем Тагиле
Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до шести, сообщило МЧС России и показало кадры спасательных работ
2024-08-01T12:00
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дзержинский район, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Дзержинский район, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
В Дзержинском районе Нижнего Тагила после обрушения ввели режим ЧС
В районе Нижнего Тагила, где обрушились подъезды дома, ввели режим ЧС