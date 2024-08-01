https://ria.ru/20240801/tagil-1963375590.html

Из-под завалов обрушившегося подъезда в Нижнем Тагиле спасли трех человек

Из-под завалов обрушившегося подъезда в Нижнем Тагиле спасли трех человек - РИА Новости, 01.08.2024

Из-под завалов обрушившегося подъезда в Нижнем Тагиле спасли трех человек

Три человека спасены из-под завалов после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:01

2024-08-01T11:01

2024-08-01T11:04

происшествия

нижний тагил

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Три человека спасены из-под завалов после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов. По предварительным данным, причиной обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения."Из-под завалов спасено три человека. К месту происшествия убыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240724/kemerovo-1961629318.html

нижний тагил

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)