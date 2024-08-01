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Из-под завалов обрушившегося подъезда в Нижнем Тагиле спасли трех человек - РИА Новости, 01.08.2024
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11:01 01.08.2024 (обновлено: 11:04 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/tagil-1963375590.html
Из-под завалов обрушившегося подъезда в Нижнем Тагиле спасли трех человек
Из-под завалов обрушившегося подъезда в Нижнем Тагиле спасли трех человек - РИА Новости, 01.08.2024
Из-под завалов обрушившегося подъезда в Нижнем Тагиле спасли трех человек
Три человека спасены из-под завалов после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:01
2024-08-01T11:04
происшествия
нижний тагил
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Три человека спасены из-под завалов после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов. По предварительным данным, причиной обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения."Из-под завалов спасено три человека. К месту происшествия убыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области", - говорится в сообщении.
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нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Тагил, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из-под завалов обрушившегося подъезда в Нижнем Тагиле спасли трех человек

МЧС: из-под завалов после обрушения подъезда в Нижнем Тагиле спасли трех человек

© Фото : соцсетиОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : соцсети
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Три человека спасены из-под завалов после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов. По предварительным данным, причиной обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
"Из-под завалов спасено три человека. К месту происшествия убыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНижний ТагилМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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