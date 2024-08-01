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Из-под завалов обрушившегося подъезда в Нижнем Тагиле спасли трех человек
Из-под завалов обрушившегося подъезда в Нижнем Тагиле спасли трех человек - РИА Новости, 01.08.2024
Из-под завалов обрушившегося подъезда в Нижнем Тагиле спасли трех человек
Три человека спасены из-под завалов после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:01
2024-08-01T11:01
2024-08-01T11:04
происшествия
нижний тагил
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Три человека спасены из-под завалов после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов. По предварительным данным, причиной обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения."Из-под завалов спасено три человека. К месту происшествия убыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240724/kemerovo-1961629318.html
нижний тагил
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Тагил, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из-под завалов обрушившегося подъезда в Нижнем Тагиле спасли трех человек
МЧС: из-под завалов после обрушения подъезда в Нижнем Тагиле спасли трех человек