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В Германии признали неутешительную правду о ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024
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09:49 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/tagesspiegel-1963359842.html
В Германии признали неутешительную правду о ВСУ
В Германии признали неутешительную правду о ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024
В Германии признали неутешительную правду о ВСУ
ВСУ столкнулись с множеством нерешаемых проблем на фронте, заявил военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:49
2024-08-01T09:49
в мире
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киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
европейский совет
политика
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. ВСУ столкнулись с множеством нерешаемых проблем на фронте, заявил военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью Tagesspiegel."Сейчас украинцы сталкиваются сразу со многими проблемами: усталость воинских формирований, большие потери среди квалифицированного личного состава — особенно это было заметно весной. Помимо этого, заметна нехватка боеприпасов, материальных средств (особенно бронетехники), уязвимость перед ударами российских планирующих бомб, практически полное отсутствие возможностей перехватить российские разведывательные БПЛА", — рассказал он.По мнению Гресселя, Киев также совершает крупную ошибку, создавая новые подразделения из новобранцев, а не комплектуя ими уже существующие, что усугубляет ситуацию на передовой.В Генштабе ВСУ 29 июля заявили, что для киевских сил сложилась напряженная ситуация на красноармейском направлении.В Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, германия, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, европейский совет, политика, украина
В мире, Германия, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Европейский совет, Политика, Украина
В Германии признали неутешительную правду о ВСУ

Tagesspiegel: ВСУ не могут решить проблему усталости бригад и потерь солдат

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. ВСУ столкнулись с множеством нерешаемых проблем на фронте, заявил военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью Tagesspiegel.
«
"Сейчас украинцы сталкиваются сразу со многими проблемами: усталость воинских формирований, большие потери среди квалифицированного личного состава — особенно это было заметно весной. Помимо этого, заметна нехватка боеприпасов, материальных средств (особенно бронетехники), уязвимость перед ударами российских планирующих бомб, практически полное отсутствие возможностей перехватить российские разведывательные БПЛА", — рассказал он.
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По мнению Гресселя, Киев также совершает крупную ошибку, создавая новые подразделения из новобранцев, а не комплектуя ими уже существующие, что усугубляет ситуацию на передовой.
В Генштабе ВСУ 29 июля заявили, что для киевских сил сложилась напряженная ситуация на красноармейском направлении.
В Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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