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Сырский назвал ситуацию на Северском направлении сложной - РИА Новости, 01.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/syrskiy-1963459275.html
Сырский назвал ситуацию на Северском направлении сложной
Сырский назвал ситуацию на Северском направлении сложной - РИА Новости, 01.08.2024
Сырский назвал ситуацию на Северском направлении сложной
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной ситуацию на северском направлении в Донбассе из-за интенсивности боев. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:41
2024-08-01T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
александр сырский
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной ситуацию на северском направлении в Донбассе из-за интенсивности боев. Речь идет о направлении российско-украинского фронта к северо-востоку от городов Соледар и Артемовск в ДНР, перешедших под контроль РФ в январе и в мае 2023 года соответственно. "В течение трех суток работал на восточном фронте, в бригадах, которые держат оборону в харьковском и торецком направлениях... Сложная ситуация на северском направлении. (Российские войска) активно применяют артиллерию, проводят штурмы", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Он отметил, что также ожесточенные бои продолжаются на купянском направлении в районе Макеевки, Песчаного и Стельмаховки.
https://ria.ru/20240729/ukraine-1962760782.html
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в мире, донбасс, александр сырский, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Сырский назвал ситуацию на Северском направлении сложной

Глава ВСУ Сырский назвал ситуацию на Северском направлении сложной

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной ситуацию на северском направлении в Донбассе из-за интенсивности боев.
Речь идет о направлении российско-украинского фронта к северо-востоку от городов Соледар и Артемовск в ДНР, перешедших под контроль РФ в январе и в мае 2023 года соответственно.
"В течение трех суток работал на восточном фронте, в бригадах, которые держат оборону в харьковском и торецком направлениях... Сложная ситуация на северском направлении. (Российские войска) активно применяют артиллерию, проводят штурмы", - написал Сырский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что также ожесточенные бои продолжаются на купянском направлении в районе Макеевки, Песчаного и Стельмаховки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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