https://ria.ru/20240801/syrskiy-1963459275.html

Сырский назвал ситуацию на Северском направлении сложной

Сырский назвал ситуацию на Северском направлении сложной - РИА Новости, 01.08.2024

Сырский назвал ситуацию на Северском направлении сложной

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной ситуацию на северском направлении в Донбассе из-за интенсивности боев. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T15:41

2024-08-01T15:41

2024-08-01T15:41

специальная военная операция на украине

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александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной ситуацию на северском направлении в Донбассе из-за интенсивности боев. Речь идет о направлении российско-украинского фронта к северо-востоку от городов Соледар и Артемовск в ДНР, перешедших под контроль РФ в январе и в мае 2023 года соответственно. "В течение трех суток работал на восточном фронте, в бригадах, которые держат оборону в харьковском и торецком направлениях... Сложная ситуация на северском направлении. (Российские войска) активно применяют артиллерию, проводят штурмы", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Он отметил, что также ожесточенные бои продолжаются на купянском направлении в районе Макеевки, Песчаного и Стельмаховки.

https://ria.ru/20240729/ukraine-1962760782.html

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в мире, донбасс, александр сырский, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф