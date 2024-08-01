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Сырский назвал ситуацию на Северском направлении сложной
Сырский назвал ситуацию на Северском направлении сложной - РИА Новости, 01.08.2024
Сырский назвал ситуацию на Северском направлении сложной
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной ситуацию на северском направлении в Донбассе из-за интенсивности боев. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:41
2024-08-01T15:41
2024-08-01T15:41
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной ситуацию на северском направлении в Донбассе из-за интенсивности боев. Речь идет о направлении российско-украинского фронта к северо-востоку от городов Соледар и Артемовск в ДНР, перешедших под контроль РФ в январе и в мае 2023 года соответственно. "В течение трех суток работал на восточном фронте, в бригадах, которые держат оборону в харьковском и торецком направлениях... Сложная ситуация на северском направлении. (Российские войска) активно применяют артиллерию, проводят штурмы", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Он отметил, что также ожесточенные бои продолжаются на купянском направлении в районе Макеевки, Песчаного и Стельмаховки.
https://ria.ru/20240729/ukraine-1962760782.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Сырский назвал ситуацию на Северском направлении сложной
Глава ВСУ Сырский назвал ситуацию на Северском направлении сложной