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Путин занимается проблемами бойцов на передовой, рассказал Песков - РИА Новости, 01.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 01.08.2024 (обновлено: 17:40 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/svo-1963495776.html
Путин занимается проблемами бойцов на передовой, рассказал Песков
Путин занимается проблемами бойцов на передовой, рассказал Песков - РИА Новости, 01.08.2024
Путин занимается проблемами бойцов на передовой, рассказал Песков
Президент России Владимир Путин старается понять реальное положение дел на передовой и почувствовать проблемы бойцов специальной военной операции, он болеет за... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:32
2024-08-01T17:40
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин старается понять реальное положение дел на передовой и почувствовать проблемы бойцов специальной военной операции, он болеет за них душой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радио "Комсомольская правда"."Это совещания, это доклады президенту. Это моментальная реакция в плане решения проблем, это получение информации из разных источников с целью понять реальное положение дела на передовой, почувствовать те проблемы, которые могут быть у тех ребят, к которым мы только что обращались. Действительно, президент занимается этим каждый день, по многу часов. Он действительно болеет за них душой", - сказал Песков.Песков отметил, что постоянное общение с российскими военными имеет сугубо прикладное значение. "Во-первых, человеческое, потому что президент, так же, как и все россияне, восхищается этими парнями. А главное, это имеет сугубо прикладное значение… Не просто выслушать для красного словца, а незамедлительно принять меры", - добавил он.
https://ria.ru/20240801/peskov-1963497551.html
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безопасность, владимир путин, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Путин занимается проблемами бойцов на передовой, рассказал Песков

Песков: Путин старается почувствовать проблемы бойцов на передовой, болеет душой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин старается понять реальное положение дел на передовой и почувствовать проблемы бойцов специальной военной операции, он болеет за них душой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радио "Комсомольская правда".
"Это совещания, это доклады президенту. Это моментальная реакция в плане решения проблем, это получение информации из разных источников с целью понять реальное положение дела на передовой, почувствовать те проблемы, которые могут быть у тех ребят, к которым мы только что обращались. Действительно, президент занимается этим каждый день, по многу часов. Он действительно болеет за них душой", - сказал Песков.
Песков отметил, что постоянное общение с российскими военными имеет сугубо прикладное значение. "Во-первых, человеческое, потому что президент, так же, как и все россияне, восхищается этими парнями. А главное, это имеет сугубо прикладное значение… Не просто выслушать для красного словца, а незамедлительно принять меры", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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