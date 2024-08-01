https://ria.ru/20240801/svo-1963495776.html

Путин занимается проблемами бойцов на передовой, рассказал Песков

Путин занимается проблемами бойцов на передовой, рассказал Песков - РИА Новости, 01.08.2024

Путин занимается проблемами бойцов на передовой, рассказал Песков

Президент России Владимир Путин старается понять реальное положение дел на передовой и почувствовать проблемы бойцов специальной военной операции, он болеет за... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:32

2024-08-01T17:32

2024-08-01T17:40

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин старается понять реальное положение дел на передовой и почувствовать проблемы бойцов специальной военной операции, он болеет за них душой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радио "Комсомольская правда"."Это совещания, это доклады президенту. Это моментальная реакция в плане решения проблем, это получение информации из разных источников с целью понять реальное положение дела на передовой, почувствовать те проблемы, которые могут быть у тех ребят, к которым мы только что обращались. Действительно, президент занимается этим каждый день, по многу часов. Он действительно болеет за них душой", - сказал Песков.Песков отметил, что постоянное общение с российскими военными имеет сугубо прикладное значение. "Во-первых, человеческое, потому что президент, так же, как и все россияне, восхищается этими парнями. А главное, это имеет сугубо прикладное значение… Не просто выслушать для красного словца, а незамедлительно принять меры", - добавил он.

https://ria.ru/20240801/peskov-1963497551.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, владимир путин, дмитрий песков, россия