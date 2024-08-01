https://ria.ru/20240801/svo-1963421609.html
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 280 военных, сообщило министерство РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:37
2024-08-01T13:37
2024-08-01T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сумская область
волчанск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962907851_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_4795ed64b7bc8cd7ec2b4895668a9816.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 280 военных, сообщило министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Порозок Сумской области, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240617/minoborony-1953399781.html
россия
сумская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962907851_16:0:2745:2047_1920x0_80_0_0_cc562ec9092cd49af31c49d8f6a0d9e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сумская область, волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ
МО: бойцы "Севера" за сутки отразили 2 контратаки, уничтожили од 280 солдат ВСУ