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Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:37 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/svo-1963421609.html
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 280 военных, сообщило министерство РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:37
2024-08-01T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сумская область
волчанск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 280 военных, сообщило министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Порозок Сумской области, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
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в мире, россия, сумская область, волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ

МО: бойцы "Севера" за сутки отразили 2 контратаки, уничтожили од 280 солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 280 военных, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Порозок Сумской области, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСумская областьВолчанскВооруженные силы Украины
 
 
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