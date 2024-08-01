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Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 280 военных, сообщило министерство РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:37

2024-08-01T13:37

2024-08-01T13:37

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 280 военных, сообщило министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Порозок Сумской области, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240617/minoborony-1953399781.html

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в мире, россия, сумская область, волчанск, вооруженные силы украины