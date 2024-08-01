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ВС России поразили три пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО
ВС России поразили три пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО - РИА Новости, 01.08.2024
ВС России поразили три пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО
Российские военные за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:36
2024-08-01T13:36
2024-08-01T14:44
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах", — говорится в сводке о ходе СВО.Средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 дрон.Всего на различных участках линии боевого соприкосновения ВСУ потеряли:
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безопасность, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, В мире
ВС России поразили три пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО
МО: ВС РФ поразили 3 установки Patriot, пункт управления БПЛА, ж/д эшелон