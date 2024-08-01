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ВС России поразили три пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО - РИА Новости, 01.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 01.08.2024 (обновлено: 14:44 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/svo-1963420918.html
ВС России поразили три пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО
ВС России поразили три пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО - РИА Новости, 01.08.2024
ВС России поразили три пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО
Российские военные за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:36
2024-08-01T14:44
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах", — говорится в сводке о ходе СВО.Средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 дрон.Всего на различных участках линии боевого соприкосновения ВСУ потеряли:
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безопасность, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, В мире
ВС России поразили три пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО

МО: ВС РФ поразили 3 установки Patriot, пункт управления БПЛА, ж/д эшелон

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО в зоне СВО
Боевая работа РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах", — говорится в сводке о ходе СВО.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ
Вчера, 13:33
Средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 дрон.
Всего на различных участках линии боевого соприкосновения ВСУ потеряли:
  • до 1965 военнослужащих;
  • танк;
  • боевую бронированную машину HMMWV производства Соединенных Штатов;
  • 23 автомобиля;
  • два пикапа.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ
Вчера, 13:37
 
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