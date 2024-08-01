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Алена Свиридова: "Никому не советую отправлять своего ребенка за границу" - РИА Новости, 01.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 01.08.2024 (обновлено: 12:17 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/sviridova-1963181082.html
Алена Свиридова: "Никому не советую отправлять своего ребенка за границу"
Алена Свиридова: "Никому не советую отправлять своего ребенка за границу" - РИА Новости, 01.08.2024
Алена Свиридова: "Никому не советую отправлять своего ребенка за границу"
Алена Свиридова стала звездой, исполнив хит "Розовый фламинго". Певица и сейчас активно выступает с концертами, много ездит по стране с гастролями. Вместе с... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:00
2024-08-01T12:17
культура
алена свиридова
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дмитрий маликов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963149255_0:29:2480:1424_1920x0_80_0_0_aba8306b5f556bdfe469f7390662aa5c.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Юлия Зачетова. Алена Свиридова стала звездой, исполнив хит "Розовый фламинго". Певица и сейчас активно выступает с концертами, много ездит по стране с гастролями. Вместе с Пелагеей, Дмитрием Маликовым и другими артистами она примет участие в фестивале, посвященном 25-летию легендарного клуба "Китайский летчик Джао Да". В интервью РИА Новости Алена рассказала, что изменилось в шоу-бизнесе с 90-х, почему жалеет, что отправила сына учиться за границу, а также о том, как поддерживает форму и когда собирается уходить со сцены. — Сильно изменился шоу-бизнес за эти 25 лет?— Изменилось все вообще — и как этот бизнес строится, и как артисты раскручиваются. Талантов стало очень много, большинство поет очень хорошо — гораздо лучше, чем пели раньше. Меня радует, что квадратно-гнездовая ритмическая структура мышления, принятая в Советском Союзе, у молодого поколения, слава тебе господи, поменялась. Старшее поколение выросло в ритме марша, молодежь делает акцент на слабую долю в музыке, присвинговывает и использует различные стили. Ритмически это просто в сто раз богаче.— Что нужно было для успеха тогда и сейчас?— А тут ничего не изменилось — нужны хит и харизма.— Алена, что для вас значит участие в фестивале, посвященном юбилею клуба "Китайский летчик Джао Да"? Какие воспоминания связаны с этим местом?— Это начало моей карьеры и ее продолжение. Там была очень богемная, неформальная, весьма свободная атмосфера. И Владимир Джао, основатель клуба, наблюдал за нашей жизнью все это время, каждый год собирая нас на китайский Новый год.— С кем из коллег, которые гремели на всю страну в 90-е, вы сейчас дружите?— Я много общаюсь с Денисом Клявером — у него работает мой брат, и у нас уже давно родственные отношения. Или вот Митя Фомин — мы живем близко, поэтому пересекаемся периодически.— Часто ездите на гастроли по России? Как меняется страна, зрители?— Часто. И очень радуюсь тому, что города у нас так изменились в лучшую сторону. А качество зрителя не меняется, меняется артист. И если раньше меня могли выбить из колеи какие-нибудь непредвиденные обстоятельства, то сейчас, мне кажется, даже если метеорит упадет рядом, я и бровью не поведу.— Алена, вы как-то признались: очень жалеете, что отправили старшего сына в Канаду, где живет его отец. Почему?— Да, я жалею, потому что из-за чертовой разницы во времени у нас остается на общение какое-то лимитированное маленькое количество часов. И это далеко, туда не наездишься. Получилось, что я собственными руками лишила себя сына, никому не советую так делать. Когда ребенок уезжает надолго, на весь учебный процесс — он отрывается от своих корней. Так что, если вы хотите редко видеть своих детей, отправьте их учиться за границу.— Вы в превосходной физической форме — стройная, красивая, молодая. Есть какие-то секреты? Можете поделиться?— Я вообще не чувствую возрастных изменений — я как была легка и сильна, так, тьфу-тьфу-тьфу, и осталась. Движение доставляет мне удовольствие. Если, например, выбор — сидеть, ехать или идти пешком, я выберу идти пешком. Если мне надо закупиться продуктами, я сажусь на велосипед, а не еду на машине. Например, сегодня с утра взяла ласты и плавала где-то с час по родному Керченскому проливу, куда уезжаю на лето.— Быть артистом — энергозатратная история, всегда нужно быть в бодром настроении, лучиться энергией, давать драйв зрителям. Как вы справляетесь?— Мне очень нравится моя профессия, потому что она соединяет и путешествие, и выступление, и общение с людьми. Клянусь, я каждое утро говорю: "Господи, спасибо тебе большое!" И когда ты понимаешь, что публика поет твои песни, — это так классно! Значит, вы на одной волне, и это очень кайфово.Я очень люблю выступать. И очень хорошо поднаторела в игре на гитаре — последние пять лет мы выступаем с акустической программой, где я сама играю весь концерт. И мне нравится, как мы звучим, нравится выходить на сцену и получать удовольствие от того, что мы делаем, от того, как это принимает публика. Это реально праздник для артиста и, соответственно, праздник для публики.Идет такой колоссальный обмен энергией, что я после концерта еще очень сильно заряжена. Я не могу есть, например, и спать — мне надо еще погулять, побегать даже, может быть.— Можете представить время, когда перестанете выступать? Что будете делать тогда?— Обычно голос понижается с возрастом, а я пою все в тех же тональностях — и это меня очень радует. Пока ангельский голос будет — буду выступать. Может, стану забавной старушкой на сцене с гитарой. Это будет прикольно. А когда начну скрипеть, как старая телега, тогда и закончу карьеру.Юбилейный музыкальный "Летчик Фестиваль", посвященный 25-летию клуба "Китайский летчик Джао Да", пройдет 2 и 3 августа в культурно-экологическом пространстве "Джао Да!Ча" под Переславлем-Залесским.
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алена свиридова, знаменитости, интервью - культура, музыка, пелагея, дмитрий маликов
Культура, Алена Свиридова, Знаменитости, Интервью - Культура, Музыка, Пелагея, Дмитрий Маликов

Алена Свиридова: "Никому не советую отправлять своего ребенка за границу"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алена Свиридова на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
Певица Алена Свиридова на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино Кинотавр. - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Юлия Зачетова. Алена Свиридова стала звездой, исполнив хит "Розовый фламинго". Певица и сейчас активно выступает с концертами, много ездит по стране с гастролями. Вместе с Пелагеей, Дмитрием Маликовым и другими артистами она примет участие в фестивале, посвященном 25-летию легендарного клуба "Китайский летчик Джао Да". В интервью РИА Новости Алена рассказала, что изменилось в шоу-бизнесе с 90-х, почему жалеет, что отправила сына учиться за границу, а также о том, как поддерживает форму и когда собирается уходить со сцены.
© Чикен Карри/YoutubeКадр из клипа Cream Soda и Алены Свиридовой "Розовый фламинго"
Кадр из клипа Cream Soda и Алёны Свиридовой Розовый фламинго - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Чикен Карри/Youtube
Кадр из клипа Cream Soda и Алены Свиридовой "Розовый фламинго"
— Сильно изменился шоу-бизнес за эти 25 лет?
— Изменилось все вообще — и как этот бизнес строится, и как артисты раскручиваются. Талантов стало очень много, большинство поет очень хорошо — гораздо лучше, чем пели раньше. Меня радует, что квадратно-гнездовая ритмическая структура мышления, принятая в Советском Союзе, у молодого поколения, слава тебе господи, поменялась. Старшее поколение выросло в ритме марша, молодежь делает акцент на слабую долю в музыке, присвинговывает и использует различные стили. Ритмически это просто в сто раз богаче.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПевица Алена Свиридова выступает на концерте в честь Людмилы Гурченко в Государственном Кремлевском дворце
Певица Алёна Свиридова выступает на концерте в честь Людмилы Гурченко в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Певица Алена Свиридова выступает на концерте в честь Людмилы Гурченко в Государственном Кремлевском дворце
— Что нужно было для успеха тогда и сейчас?
— А тут ничего не изменилось — нужны хит и харизма.
— Алена, что для вас значит участие в фестивале, посвященном юбилею клуба "Китайский летчик Джао Да"? Какие воспоминания связаны с этим местом?
— Это начало моей карьеры и ее продолжение. Там была очень богемная, неформальная, весьма свободная атмосфера. И Владимир Джао, основатель клуба, наблюдал за нашей жизнью все это время, каждый год собирая нас на китайский Новый год.
— С кем из коллег, которые гремели на всю страну в 90-е, вы сейчас дружите?
— Я много общаюсь с Денисом Клявером — у него работает мой брат, и у нас уже давно родственные отношения. Или вот Митя Фомин — мы живем близко, поэтому пересекаемся периодически.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Певица Алена Свиридова на светской вечеринке в Москве

Певица Алена Свиридова на светской вечеринке в Москве

Певица Алена Свиридова на светской вечеринке в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский
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1 из 3
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанк

Певица Алена Свиридова на коктейле по случаю открытия магазина Emporio Armani в столичном ТЦ "Весна"

Певица Алена Свиридова на коктейле по случаю открытия магазина Emporio Armani в столичном ТЦ Весна

Певица Алена Свиридова на коктейле по случаю открытия магазина Emporio Armani в столичном ТЦ "Весна"

© РИА Новости / Валерий Левитин
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2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Певица Алена Свиридова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии "Виктория" в отеле "Марриотт Ройал Аврора" в Москве

Певица Алена Свиридова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии Виктория в отеле Марриотт Ройал Аврора в Москве

Певица Алена Свиридова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии "Виктория" в отеле "Марриотт Ройал Аврора" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 3

Певица Алена Свиридова на светской вечеринке в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский
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1 из 3

Певица Алена Свиридова на коктейле по случаю открытия магазина Emporio Armani в столичном ТЦ "Весна"

© РИА Новости / Валерий Левитин
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2 из 3

Певица Алена Свиридова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии "Виктория" в отеле "Марриотт Ройал Аврора" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3
— Часто ездите на гастроли по России? Как меняется страна, зрители?
— Часто. И очень радуюсь тому, что города у нас так изменились в лучшую сторону. А качество зрителя не меняется, меняется артист. И если раньше меня могли выбить из колеи какие-нибудь непредвиденные обстоятельства, то сейчас, мне кажется, даже если метеорит упадет рядом, я и бровью не поведу.
— Алена, вы как-то признались: очень жалеете, что отправили старшего сына в Канаду, где живет его отец. Почему?
— Да, я жалею, потому что из-за чертовой разницы во времени у нас остается на общение какое-то лимитированное маленькое количество часов. И это далеко, туда не наездишься. Получилось, что я собственными руками лишила себя сына, никому не советую так делать. Когда ребенок уезжает надолго, на весь учебный процесс — он отрывается от своих корней. Так что, если вы хотите редко видеть своих детей, отправьте их учиться за границу.
© Фото : из личного архива Алены СвиридовойАлена Свиридова в Сочи
Алена Свиридова в Сочи
Алена Свиридова в Сочи
© Фото : из личного архива Алены Свиридовой
1 из 3
© Фото : из личного архива Алены СвиридовойАлена Свиридова в Мурманске
Алена Свиридова в Мурманске
Алена Свиридова в Мурманске
© Фото : из личного архива Алены Свиридовой
2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Певица Алена Свиридова на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку

Певица Алена Свиридова на международном музыкальном фестивале Жара в Баку

Певица Алена Свиридова на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Алена Свиридова в Сочи
© Фото : из личного архива Алены Свиридовой
1 из 3
Алена Свиридова в Мурманске
© Фото : из личного архива Алены Свиридовой
2 из 3

Певица Алена Свиридова на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 3
— Вы в превосходной физической форме — стройная, красивая, молодая. Есть какие-то секреты? Можете поделиться?
— Я вообще не чувствую возрастных изменений — я как была легка и сильна, так, тьфу-тьфу-тьфу, и осталась. Движение доставляет мне удовольствие. Если, например, выбор — сидеть, ехать или идти пешком, я выберу идти пешком. Если мне надо закупиться продуктами, я сажусь на велосипед, а не еду на машине. Например, сегодня с утра взяла ласты и плавала где-то с час по родному Керченскому проливу, куда уезжаю на лето.
— Быть артистом — энергозатратная история, всегда нужно быть в бодром настроении, лучиться энергией, давать драйв зрителям. Как вы справляетесь?
— Мне очень нравится моя профессия, потому что она соединяет и путешествие, и выступление, и общение с людьми. Клянусь, я каждое утро говорю: "Господи, спасибо тебе большое!" И когда ты понимаешь, что публика поет твои песни, — это так классно! Значит, вы на одной волне, и это очень кайфово.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
Фестиваль онлайн-кинотеатров Новый сезон - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
Я очень люблю выступать. И очень хорошо поднаторела в игре на гитаре — последние пять лет мы выступаем с акустической программой, где я сама играю весь концерт. И мне нравится, как мы звучим, нравится выходить на сцену и получать удовольствие от того, что мы делаем, от того, как это принимает публика. Это реально праздник для артиста и, соответственно, праздник для публики.
Идет такой колоссальный обмен энергией, что я после концерта еще очень сильно заряжена. Я не могу есть, например, и спать — мне надо еще погулять, побегать даже, может быть.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алена Свиридова выступает на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку
Певица Алена Свиридова выступает на международном музыкальном фестивале Жара в Баку - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Алена Свиридова выступает на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку
— Можете представить время, когда перестанете выступать? Что будете делать тогда?
— Обычно голос понижается с возрастом, а я пою все в тех же тональностях — и это меня очень радует. Пока ангельский голос будет — буду выступать. Может, стану забавной старушкой на сцене с гитарой. Это будет прикольно. А когда начну скрипеть, как старая телега, тогда и закончу карьеру.
Юбилейный музыкальный "Летчик Фестиваль", посвященный 25-летию клуба "Китайский летчик Джао Да", пройдет 2 и 3 августа в культурно-экологическом пространстве "Джао Да!Ча" под Переславлем-Залесским.
Певица Юта - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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18 марта, 08:00
 
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