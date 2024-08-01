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США могли знать о готовящейся атаке Израиля на Ханию, заявил посол России - РИА Новости, 01.08.2024
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13:44 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/ssha-1963424697.html
США могли знать о готовящейся атаке Израиля на Ханию, заявил посол России
США могли знать о готовящейся атаке Израиля на Ханию, заявил посол России - РИА Новости, 01.08.2024
США могли знать о готовящейся атаке Израиля на Ханию, заявил посол России
США могли быть информированы о готовящейся атаке Израиля на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, заявил российский посол Анатолий... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:44
2024-08-01T13:44
в мире
израиль
сша
иран
исмаил хания
анатолий викторов
ллойд остин
хамас
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США могли быть информированы о готовящейся атаке Израиля на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, заявил российский посол Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24". "С учетом уровня двусторонних отношений между США и Израилем я вполне могу предположить, что они в той или иной степени были информированы или может даже привлекались к каким-то действиям. Но это предположения, обоснований у меня нет", - сказал он. Также, отметил посол, Израиль пользуется "оголтелой" поддержкой США, которые ведут себя "абсолютно безответственно в нынешней ситуации". В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://ria.ru/20240801/hamenei-1963337513.html
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в мире, израиль, сша, иран, исмаил хания, анатолий викторов, ллойд остин, хамас, оон, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, США, Иран, Исмаил Хания, Анатолий Викторов, Ллойд Остин, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
США могли знать о готовящейся атаке Израиля на Ханию, заявил посол России

Викторов: США могли быть информированы об атаке Израиля на главу политбюро ХАМАС

© AP Photo / Mohammed ZaatariПортрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США могли быть информированы о готовящейся атаке Израиля на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, заявил российский посол Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".
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"С учетом уровня двусторонних отношений между США и Израилем я вполне могу предположить, что они в той или иной степени были информированы или может даже привлекались к каким-то действиям. Но это предположения, обоснований у меня нет", - сказал он.
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Также, отметил посол, Израиль пользуется "оголтелой" поддержкой США, которые ведут себя "абсолютно безответственно в нынешней ситуации".
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
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В миреИзраильСШАИранИсмаил ХанияАнатолий ВикторовЛлойд ОстинХАМАСООНМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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