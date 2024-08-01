https://ria.ru/20240801/ssha-1963327848.html

США оправдывают геноцид палестинцев, заявил постпред Ирана при ООН

США оправдывают геноцид палестинцев, заявил постпред Ирана при ООН - РИА Новости, 01.08.2024

США оправдывают геноцид палестинцев, заявил постпред Ирана при ООН

США и их союзники оправдывают геноцид палестинского народа Израилем, применяя вводящее в заблуждение толкование концепции самообороны Тель-Авива, заявил... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T01:45

2024-08-01T01:45

2024-08-01T01:45

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ТЕГЕРАН, 1 авг – РИА Новости. США и их союзники оправдывают геноцид палестинского народа Израилем, применяя вводящее в заблуждение толкование концепции самообороны Тель-Авива, заявил постпред Ирана при Организации объединенных наций Амир Саид Ирвани. "Соединенные Штаты и их союзники цинично пытаются оправдать, скрыть зверства, которые совершает израильский режим в отношении палестинского народа посредством произвольных, вводящих в заблуждение толкований концепций самообороны", - сказал Ирвани. Постпред Ирана при ООН отметил, что уже около 10 месяцев ряд стран, в частности США, "прикрывают Израиль от любой ответственности за бойню в (секторе - ред.) Газа", оправдывая геноцид палестинского гражданского населения под предлогом самообороны Израиля. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

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