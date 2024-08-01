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Депутат из Сочи отправил в зону СВО спецтехнику для выполнения боевых задач - РИА Новости, 01.08.2024
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Надежные люди
 
16:10 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/spetstekhnika-1963465111.html
Депутат из Сочи отправил в зону СВО спецтехнику для выполнения боевых задач
Депутат из Сочи отправил в зону СВО спецтехнику для выполнения боевых задач - РИА Новости, 01.08.2024
Депутат из Сочи отправил в зону СВО спецтехнику для выполнения боевых задач
Депутат городского собрания Сочи Сос Мартиросян отправил спецтехнику для выполнения боевых задач в зону специальной военной операции, сообщили в горсобрании. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:10
2024-08-01T16:10
надежные люди
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сочи
юнус-бек евкуров
сво
гуманитарная помощь
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СОЧИ, 1 авг – РИА Новости. Депутат городского собрания Сочи Сос Мартиросян отправил спецтехнику для выполнения боевых задач в зону специальной военной операции, сообщили в горсобрании. В июле Мартиросян рассказывал РИА Новости, что Союз армян России, председателем которого он является, регулярно помогает участникам спецоперации. Члены союза закупают дизельные генераторы, обмундирование и технические средства. В мае они передали четыре автомобиля "Нива", а также крупную партию гуманитарной помощи пострадавшим. "Депутат городского собрания Сочи… Сос Мартиросян отправил очередную партию помощи для наших бойцов на СВО. По поручению заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова закуплена спецтехника, которая будет способствовать выполнению боевых задач. Техника доставлена на южное направление боевого соприкосновения и по адресным запросам воинских подразделений", - говорится в Telegram-канале горсобрания. Как уточнили в горсобрании, для бойцов закупается только то оборудование, которое им необходимо. "Считаю важным делать все возможное, чтобы облегчить быт и службу наших ребят вдали от дома. Любая помощь позволяет нашим парням чувствовать поддержку", - приводит горсобрание слова Мартиросяна.
https://ria.ru/20240703/pomosch-1957054185.html
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россия, сочи, юнус-бек евкуров, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Россия, Сочи, Юнус-Бек Евкуров, СВО, Гуманитарная помощь

Депутат из Сочи отправил в зону СВО спецтехнику для выполнения боевых задач

© Фото : Сос Мартиросян/TelegramОтделение Общероссийской общественной организации "Союз армян России" города Сочи организовало помощь российским военнослужащим для подразделений, находящихся на СВО
Отделение Общероссийской общественной организации Союз армян России города Сочи организовало помощь российским военнослужащим для подразделений, находящихся на СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Сос Мартиросян/Telegram
Отделение Общероссийской общественной организации "Союз армян России" города Сочи организовало помощь российским военнослужащим для подразделений, находящихся на СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 авг – РИА Новости. Депутат городского собрания Сочи Сос Мартиросян отправил спецтехнику для выполнения боевых задач в зону специальной военной операции, сообщили в горсобрании.
В июле Мартиросян рассказывал РИА Новости, что Союз армян России, председателем которого он является, регулярно помогает участникам спецоперации. Члены союза закупают дизельные генераторы, обмундирование и технические средства. В мае они передали четыре автомобиля "Нива", а также крупную партию гуманитарной помощи пострадавшим.
Представители Союза армян в Сочи, отправившие гуманитарную помощь и автомобили для участников СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Союз армян в Сочи закупает обмундирование и техсредства для бойцов СВО
3 июля, 11:52
"Депутат городского собрания Сочи… Сос Мартиросян отправил очередную партию помощи для наших бойцов на СВО. По поручению заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова закуплена спецтехника, которая будет способствовать выполнению боевых задач. Техника доставлена на южное направление боевого соприкосновения и по адресным запросам воинских подразделений", - говорится в Telegram-канале горсобрания.
Как уточнили в горсобрании, для бойцов закупается только то оборудование, которое им необходимо.
"Считаю важным делать все возможное, чтобы облегчить быт и службу наших ребят вдали от дома. Любая помощь позволяет нашим парням чувствовать поддержку", - приводит горсобрание слова Мартиросяна.
Юрист из Сочи отправляет гумпомощь бойцам СВО и помогает родственникам мобилизованных - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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19 марта, 15:39
 
Надежные людиРоссияСочиЮнус-Бек ЕвкуровСВОГуманитарная помощь
 
 
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