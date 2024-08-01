https://ria.ru/20240801/spetstekhnika-1963465111.html

Депутат из Сочи отправил в зону СВО спецтехнику для выполнения боевых задач

Депутат из Сочи отправил в зону СВО спецтехнику для выполнения боевых задач - РИА Новости, 01.08.2024

Депутат из Сочи отправил в зону СВО спецтехнику для выполнения боевых задач

Депутат городского собрания Сочи Сос Мартиросян отправил спецтехнику для выполнения боевых задач в зону специальной военной операции, сообщили в горсобрании. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:10

2024-08-01T16:10

2024-08-01T16:10

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сочи

юнус-бек евкуров

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СОЧИ, 1 авг – РИА Новости. Депутат городского собрания Сочи Сос Мартиросян отправил спецтехнику для выполнения боевых задач в зону специальной военной операции, сообщили в горсобрании. В июле Мартиросян рассказывал РИА Новости, что Союз армян России, председателем которого он является, регулярно помогает участникам спецоперации. Члены союза закупают дизельные генераторы, обмундирование и технические средства. В мае они передали четыре автомобиля "Нива", а также крупную партию гуманитарной помощи пострадавшим. "Депутат городского собрания Сочи… Сос Мартиросян отправил очередную партию помощи для наших бойцов на СВО. По поручению заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова закуплена спецтехника, которая будет способствовать выполнению боевых задач. Техника доставлена на южное направление боевого соприкосновения и по адресным запросам воинских подразделений", - говорится в Telegram-канале горсобрания. Как уточнили в горсобрании, для бойцов закупается только то оборудование, которое им необходимо. "Считаю важным делать все возможное, чтобы облегчить быт и службу наших ребят вдали от дома. Любая помощь позволяет нашим парням чувствовать поддержку", - приводит горсобрание слова Мартиросяна.

https://ria.ru/20240703/pomosch-1957054185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, сочи, юнус-бек евкуров, сво, гуманитарная помощь