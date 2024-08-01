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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.08.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.08.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:53
2024-08-01T16:53
2024-08-01T16:53
инфографика
спецоперация
россия
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
запорожская область
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 августа 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отбили 15 контратак ВСУ на Харьковском, Купянском, Краснолиманском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены восемь складов боеприпасов, 147 районов скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 61 беспилотник.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 631 самолет, 278 вертолетов, 28795 беспилотников, 559 зенитных ракетных комплексов, 1395 реактивных систем залпового огня, 16734 танка и других бронемашины, 12666 орудий полевой артиллерии и 24250 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
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спецоперация, россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 августа 2024 года
За минувшие сутки российские подразделения отбили 15 контратак ВСУ на Харьковском, Купянском, Краснолиманском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены восемь складов боеприпасов, 147 районов скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 61 беспилотник.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 631 самолет, 278 вертолетов, 28795 беспилотников, 559 зенитных ракетных комплексов, 1395 реактивных систем залпового огня, 16734 танка и других бронемашины, 12666 орудий полевой артиллерии и 24250 единиц автомобильной техники.