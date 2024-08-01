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В Сочи задержали трех фигурантов дела о продаже мест на кладбище
В Сочи задержали трех фигурантов дела о продаже мест на кладбище - РИА Новости, 01.08.2024
В Сочи задержали трех фигурантов дела о продаже мест на кладбище
Экс-советник мэра Сочи и его двое подельников, подозреваемых в получении взяток за предоставление мест на городских кладбищах, задержаны, сообщили в управлении... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:26
2024-08-01T13:26
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СОЧИ, 1 авг – РИА Новости. Экс-советник мэра Сочи и его двое подельников, подозреваемых в получении взяток за предоставление мест на городских кладбищах, задержаны, сообщили в управлении СК РФ по Краснодарскому краю. О возбуждении дела СК сообщал в среду. По версии следствия, не позднее ноября 2023 года на тот момент действующий советник главы Сочи решил за деньги предоставлять места для захоронения на кладбищах. Он создал орггруппу, в которую вовлек главу отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненного, а также гендиректора и бухгалтера ритуального агентства, работника службы по вопросам похоронного дела и бизнесмена из этой сферы. Подельники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах, по закону бесплатное, было возможно только за взятки, размер которых варьировался от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. Предварительно установлено, что их ежемесячный доход составлял 10-15 миллионов рублей. "В настоящее время следователями задержаны бывший общественный советник главы Сочи, а также начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненный. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании всем фигурантам соответствующих мер пресечения, в том числе в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Всего в деле семь фигурантов, подозреваемых в получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством (пп. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
https://rsport.ria.ru/20240729/vzyatki-1962761922.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи задержали трех фигурантов дела о продаже мест на кладбище
Экс-советника мэра Сочи задержали за предоставление мест на кладбищах за взятки
СОЧИ, 1 авг – РИА Новости.
Экс-советник мэра Сочи и его двое подельников, подозреваемых в получении взяток за предоставление мест на городских кладбищах, задержаны, сообщили в управлении СК РФ по Краснодарскому краю
.
О возбуждении дела СК сообщал в среду. По версии следствия, не позднее ноября 2023 года на тот момент действующий советник главы Сочи решил за деньги предоставлять места для захоронения на кладбищах. Он создал орггруппу, в которую вовлек главу отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненного, а также гендиректора и бухгалтера ритуального агентства, работника службы по вопросам похоронного дела и бизнесмена из этой сферы. Подельники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах, по закону бесплатное, было возможно только за взятки, размер которых варьировался от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. Предварительно установлено, что их ежемесячный доход составлял 10-15 миллионов рублей.
"В настоящее время следователями задержаны бывший общественный советник главы Сочи, а также начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненный. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании всем фигурантам соответствующих мер пресечения, в том числе в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Всего в деле семь фигурантов, подозреваемых в получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством (пп. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).