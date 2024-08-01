https://ria.ru/20240801/sochi-1963417975.html

В Сочи задержали трех фигурантов дела о продаже мест на кладбище

В Сочи задержали трех фигурантов дела о продаже мест на кладбище - РИА Новости, 01.08.2024

В Сочи задержали трех фигурантов дела о продаже мест на кладбище

Экс-советник мэра Сочи и его двое подельников, подозреваемых в получении взяток за предоставление мест на городских кладбищах, задержаны, сообщили в управлении... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:26

2024-08-01T13:26

2024-08-01T13:26

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 1 авг – РИА Новости. Экс-советник мэра Сочи и его двое подельников, подозреваемых в получении взяток за предоставление мест на городских кладбищах, задержаны, сообщили в управлении СК РФ по Краснодарскому краю. О возбуждении дела СК сообщал в среду. По версии следствия, не позднее ноября 2023 года на тот момент действующий советник главы Сочи решил за деньги предоставлять места для захоронения на кладбищах. Он создал орггруппу, в которую вовлек главу отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненного, а также гендиректора и бухгалтера ритуального агентства, работника службы по вопросам похоронного дела и бизнесмена из этой сферы. Подельники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах, по закону бесплатное, было возможно только за взятки, размер которых варьировался от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. Предварительно установлено, что их ежемесячный доход составлял 10-15 миллионов рублей. "В настоящее время следователями задержаны бывший общественный советник главы Сочи, а также начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненный. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании всем фигурантам соответствующих мер пресечения, в том числе в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Всего в деле семь фигурантов, подозреваемых в получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством (пп. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

https://rsport.ria.ru/20240729/vzyatki-1962761922.html

https://ria.ru/20240611/sud-1952250238.html

сочи

россия

краснодарский край

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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)