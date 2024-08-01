https://ria.ru/20240801/smirnov-1963409205.html

При атаке ВСУ в Курской области пострадал водитель грузовика

При атаке ВСУ в Курской области пострадал водитель грузовика - РИА Новости, 01.08.2024

При атаке ВСУ в Курской области пострадал водитель грузовика

Ещё один человек получил ранение при атаке дрона ВСУ на транспортное средство в Курской области, водителя грузовика доставили в районную больницу, сообщил врио... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:55

2024-08-01T12:55

2024-08-01T13:29

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

глушковский район

алексей смирнов (политик)

россия

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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Ещё один человек получил ранение при атаке дрона ВСУ на транспортное средство в Курской области, водителя грузовика доставили в районную больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Противник нанёс удар по грузовому автомобилю в приграничном Глушковском районе Курской области днём в четверг. Ранее украинские беспилотники там же атаковали два микроавтобуса - два водителя и одна пассажирка получили ранения."В Глушковском районе в результате атаки украинского коптера на транспортное средство ранен ещё один человек. Водитель грузовой машины доставлен в Глушковскую районную больницу для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи", — сообщил Смирнов.Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и ударам БПЛА со стороны Украины.

https://ria.ru/20240731/shkolnik-1963213454.html

курская область

глушковский район

россия

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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, глушковский район, алексей смирнов (политик) , россия