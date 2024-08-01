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При атаке ВСУ в Курской области пострадал водитель грузовика
При атаке ВСУ в Курской области пострадал водитель грузовика - РИА Новости, 01.08.2024
При атаке ВСУ в Курской области пострадал водитель грузовика
Ещё один человек получил ранение при атаке дрона ВСУ на транспортное средство в Курской области, водителя грузовика доставили в районную больницу, сообщил врио... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:55
2024-08-01T12:55
2024-08-01T13:29
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
алексей смирнов (политик)
россия
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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Ещё один человек получил ранение при атаке дрона ВСУ на транспортное средство в Курской области, водителя грузовика доставили в районную больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Противник нанёс удар по грузовому автомобилю в приграничном Глушковском районе Курской области днём в четверг. Ранее украинские беспилотники там же атаковали два микроавтобуса - два водителя и одна пассажирка получили ранения."В Глушковском районе в результате атаки украинского коптера на транспортное средство ранен ещё один человек. Водитель грузовой машины доставлен в Глушковскую районную больницу для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи", — сообщил Смирнов.Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и ударам БПЛА со стороны Украины.
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, глушковский район, алексей смирнов (политик) , россия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Алексей Смирнов (политик) , Россия
При атаке ВСУ в Курской области пострадал водитель грузовика
Смирнов: при атаке ВСУ на транспорт в Курской области ранен еще один человек