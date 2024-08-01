https://ria.ru/20240801/skolkovo-1963488594.html

Кинопоказы, соревнования и гастрофестиваль пройдут на "Портале 2030-2050"

Кинопоказы, соревнования и гастрофестиваль пройдут на "Портале 2030-2050" - РИА Новости, 01.08.2024

Кинопоказы, соревнования и гастрофестиваль пройдут на "Портале 2030-2050"

Показы научно-популярного кино, отечественных фильмов последних лет, фестиваль вкуса, спортивные мероприятия и другие события состоятся с 5 августа по 8... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:03

2024-08-01T17:03

2024-08-01T17:03

москва

сергей перов

сколково

сколковский институт науки и технологий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963487704_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b0639d05209db4acb25f106ed4f47f84.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Показы научно-популярного кино, отечественных фильмов последних лет, фестиваль вкуса, спортивные мероприятия и другие события состоятся с 5 августа по 8 сентября в ходе фестиваля "Портал 2030–2050", сообщает пресс-служба фонда "Сколково". Все они организованы в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". "Инновационный центр “Сколково” выступает одной из площадок форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030”. Мы рады предложить нашим гостям разнообразную программу, которая включает в себя научно-познавательные, культурные и спортивные мероприятия. Более того, москвичи смогут познакомиться с разработками и достижениями стартапов-резидентов “Сколково”. Технологии, которые развивают резиденты при поддержке “Сколково”, создают новое качество жизни и уже сегодня используются по всей стране и, конечно, в Москве — самом технологичном и инновационном мегаполисе мира", — отметил председатель правления фонда "Сколково" Сергей Перов, слова которого приводит пресс-служба. Так, с 8 по 11 августа гостей "Портала" ждут несколько дней кинопогружения в тему будущего и научной фантастики. Показы научно-популярных фильмов и встречи с режиссерами, демонстрация отечественных лент "Вызов", "Время первых", "Сто лет тому вперед". Также состоятся показы фантастических советских фильмов на пленке 35 мм. Фестиваль вкуса, объединяющий гастрономию, современные технологии и музыку пройдет 16 августа. Посетителей ожидают гастрономические открытия от Центрального рынка, деловая программа с лекциями и нетворкингом, выставка фудтех-проектов, мастер-классы для детей, уличный маркет, говорится в сообщении. Далее, 17 августа, состоится спортивный фестиваль. В рамках программы предусмотрен лекторий "Сколтеха", совмещенный с сеансом скандинавской ходьбы под названием "Мысли в движении"; лекторий, посвященный вопросам спорта, бизнеса и здоровья; вечерний кинопоказ фильма о спорте. Взрослые и дети смогут принять участие в различных спортивных мероприятиях, таких как футбол, регби, гольф, кила, баскетбол и преодоление полосы препятствий. Косплей-фестиваль ждет гостей 18 августа, а 22 августа зрителям покажут философскую комедию "Дыры" Алексея Мартынова от театра "Практика" и Мастерской Брусникина, добавили в фонде. Там рассказали, что "Территория будущего. Москва 2030" — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Более чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет.

https://ria.ru/20240708/skolkovo-1958376797.html

https://ria.ru/20240710/skolkovo-1958810533.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей перов, сколково, сколковский институт науки и технологий