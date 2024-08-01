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Яковенко: "арабская весна" стала серьезной проверкой для России и Сирии - РИА Новости, 01.08.2024
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07:50 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/siriya-1963346767.html
Яковенко: "арабская весна" стала серьезной проверкой для России и Сирии
Яковенко: "арабская весна" стала серьезной проверкой для России и Сирии - РИА Новости, 01.08.2024
Яковенко: "арабская весна" стала серьезной проверкой для России и Сирии
Период "Арабской весны" стал самой серьезной проверкой на прочность российско-сирийских отношений, написал в статье для РИА Новости ректор Дипакадемии МИД... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T07:50
2024-08-01T07:50
в мире
сша
сирия
россия
александр яковенко
башар асад
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Период "Арабской весны" стал самой серьезной проверкой на прочность российско-сирийских отношений, написал в статье для РИА Новости ректор Дипакадемии МИД России Александр Яковенко. "После окончания Холодной войны США пытались воздействовать на Дамаск не только кнутом, но и пряником, всеми силами убеждая сирийцев принять потерю Голанских высот, обхаживая местное деловое сообщество и стремясь вбить клин между Сирией и Ираном. После того, как соответствующие шаги не принесли искомого результата, Запад с помощью своих сателлитов перешел к куда более жесткому сценарию. Именно в этот период, в годы так называемой "арабской весны", российско-сирийские отношения с САР успешно прошли самую серьезную проверку на прочность", - заявил Яковенко. "Не сумев сместить Башара Асада с помощью уличных протестов, США, ЕС и их региональные союзники летом 2012 года пошли на прямую джихадистскую агрессию с территории сопредельных стран. Вопреки ожиданиям американо-европейского истеблишмента, правительство Башара Асада выстояло и колоссальную роль в этом сыграла Россия", - добавил он. Ректор отметил, что сегодня многие оппоненты предпочитают не говорить об этом вслух, однако Москва в то время помогла не только сирийцам, но и западным странам, "заведшим самих себя в тупик авантюрной и непродуманной политикой". "Когда в 2013 году Вашингтон и Лондон стремились сколотить коалицию для нанесения, по "ливийской" модели, массированных ударов по САР после явно постановочного (силами пресловутых "Белых касок") инцидента с использованием якобы химоружия, мы помогли США не втягиваться в очередную "бесконечную войну" на Ближнем Востоке, которую, прямо говоря, не очень жаждало и само население тех же США и Великобритании", - указал Яковенко. "Арабская весна" - это серия антиправительственных протестов и вооруженных восстаний, охвативших большую часть арабского мира в начале 2010-х годов. Она началась в ответ на коррупцию и экономическую стагнацию и впервые была отмечена в Тунисе. Далее протесты распространились, в частности, на Ливию, Египет, Йемен, Сирию и Бахрейн, где-либо было свергнуто руководство страны, либо произошли крупные восстания, включая беспорядки, гражданские войны или мятежи. Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Российский президент Владимир Путин в поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду по случаю 80-летия установления дипотношений подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
https://ria.ru/20240723/putin-1961565382.html
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https://ria.ru/20230923/siriya-1898163488.html
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в мире, сша, сирия, россия, александр яковенко, башар асад, владимир путин, евросоюз, оон
В мире, США, Сирия, Россия, Александр Яковенко, Башар Асад, Владимир Путин, Евросоюз, ООН
Яковенко: "арабская весна" стала серьезной проверкой для России и Сирии

Яковенко: "Арабская весна" стала серьезной проверкой для отношений РФ и Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дамаск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Период "Арабской весны" стал самой серьезной проверкой на прочность российско-сирийских отношений, написал в статье для РИА Новости ректор Дипакадемии МИД России Александр Яковенко.
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"После окончания Холодной войны США пытались воздействовать на Дамаск не только кнутом, но и пряником, всеми силами убеждая сирийцев принять потерю Голанских высот, обхаживая местное деловое сообщество и стремясь вбить клин между Сирией и Ираном. После того, как соответствующие шаги не принесли искомого результата, Запад с помощью своих сателлитов перешел к куда более жесткому сценарию. Именно в этот период, в годы так называемой "арабской весны", российско-сирийские отношения с САР успешно прошли самую серьезную проверку на прочность", - заявил Яковенко.
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"Не сумев сместить Башара Асада с помощью уличных протестов, США, ЕС и их региональные союзники летом 2012 года пошли на прямую джихадистскую агрессию с территории сопредельных стран. Вопреки ожиданиям американо-европейского истеблишмента, правительство Башара Асада выстояло и колоссальную роль в этом сыграла Россия", - добавил он.
Ректор отметил, что сегодня многие оппоненты предпочитают не говорить об этом вслух, однако Москва в то время помогла не только сирийцам, но и западным странам, "заведшим самих себя в тупик авантюрной и непродуманной политикой".
"Когда в 2013 году Вашингтон и Лондон стремились сколотить коалицию для нанесения, по "ливийской" модели, массированных ударов по САР после явно постановочного (силами пресловутых "Белых касок") инцидента с использованием якобы химоружия, мы помогли США не втягиваться в очередную "бесконечную войну" на Ближнем Востоке, которую, прямо говоря, не очень жаждало и само население тех же США и Великобритании", - указал Яковенко.
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"Арабская весна" - это серия антиправительственных протестов и вооруженных восстаний, охвативших большую часть арабского мира в начале 2010-х годов. Она началась в ответ на коррупцию и экономическую стагнацию и впервые была отмечена в Тунисе. Далее протесты распространились, в частности, на Ливию, Египет, Йемен, Сирию и Бахрейн, где-либо было свергнуто руководство страны, либо произошли крупные восстания, включая беспорядки, гражданские войны или мятежи.
Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Российский президент Владимир Путин в поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду по случаю 80-летия установления дипотношений подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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