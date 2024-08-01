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Штаб Харрис раскритиковал Трампа

Штаб Харрис раскритиковал Трампа - РИА Новости, 01.08.2024

Штаб Харрис раскритиковал Трампа

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис раскритиковал ее оппонента от республиканцев Дональда Трампа за "проявление... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T01:01

2024-08-01T01:01

2024-08-01T01:01

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сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис раскритиковал ее оппонента от республиканцев Дональда Трампа за "проявление враждебности "к темнокожим журналистам. В среду Трамп принял участие в панельной дискуссии на съезде темнокожих журналистов. Там он назвал манеру, в которой темнокожая журналистка задала ему вопрос, "мерзкой и враждебной" за то, что она якобы опоздала на встречу, не поздоровалась с ним и начала свой вопрос с длинного перечисления случаев проявленного им неуважения к темнокожим журналистам и политикам. Он также призвал разобраться, почему Харрис якобы сначала гордилась индийскими корнями, а потом "внезапно стала черной". "Враждебность, которую Дональд Трамп продемонстрировал сегодня на сцене, - это та же враждебность, которую он проявлял на протяжении всей своей жизни, на протяжении всего срока своего пребывания у власти и на протяжении всей своей президентской кампании", - заявил штаб в соцсети X. Трампа регулярно обвиняют в словесных атаках на СМИ и журналистов, недружественных республиканцам. Но последние тоже иногда попадают под его критику, если он посчитает, что их репортажи выставляют его в дурном свете.

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024