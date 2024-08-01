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СМИ сообщили о сбое в работе украинского приложения Monobank
СМИ сообщили о сбое в работе украинского приложения Monobank - РИА Новости, 01.08.2024
СМИ сообщили о сбое в работе украинского приложения Monobank
Сбой произошел в украинском мобильном приложении Monobank, пользователи не могут воспользоваться приложением из-за "возникших трудностей", сообщает местное... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:27
2024-08-01T12:27
2024-08-01T12:27
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сбой произошел в украинском мобильном приложении Monobank, пользователи не могут воспользоваться приложением из-за "возникших трудностей", сообщает местное издание "Страна" в Telegram-канале. "В работе Мonobank произошел сбой", - говорится в сообщении издания. В сопровождающем публикацию уведомлении банка, которое приводит издание, следует, что попытке запустить приложение пользователи сталкиваются с "трудностями, возникшими в работе приложения". Причина сбоя не уточняется. По информации издания Mind.ua, Monobank - онлайн-сервис, который обеспечивает доступ к банковским услугам, операции при этом непосредственно осуществляет Universal Bank.
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в мире, технологии
СМИ сообщили о сбое в работе украинского приложения Monobank
"Страна": в украинском мобильном приложении Monobank произошел сбой