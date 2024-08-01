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В Анкаре приземлился самолет с российскими заключенными, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.08.2024
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16:51 01.08.2024 (обновлено: 23:58 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/samolet-1963485898.html
В Анкаре приземлился самолет с российскими заключенными, сообщили СМИ
В Анкаре приземлился самолет с российскими заключенными, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.08.2024
В Анкаре приземлился самолет с российскими заключенными, сообщили СМИ
Самолет с российскими заключенными сел в аэропорту Анкары для обмена с США, утверждает турецкий телеканал NTV. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:51
2024-08-01T23:58
в мире
анкара (провинция)
сша
эван гершкович
обмен заключенными между россией и западом
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СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Самолет с российскими заключенными сел в аэропорту Анкары для обмена с США, утверждает турецкий телеканал NTV. Телеканал ведет прямую трансляцию, виден самолет на ВПП. "Самолет с российскими заключенными сел в аэропорту Анкары, прилетел ли другой самолет (США - ред.), пока не ясно. Речь идет об обмене 26 людьми, в том числе двумя детьми, при посредничестве турецкого Управления национальной разведки", - передает канал. Среди обмениваемых корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович, отметил канал.
https://ria.ru/20240801/obmen-1963469013.html
анкара (провинция)
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в мире, анкара (провинция), сша, эван гершкович, обмен заключенными между россией и западом
В мире, Анкара (провинция), США, Эван Гершкович, Обмен заключенными между Россией и Западом
В Анкаре приземлился самолет с российскими заключенными, сообщили СМИ

NTV: самолет с российскими заключенными сел в Анкаре для обмена с США

© NTVКадр трансляции турецкого канала NTV из аэропорта Анкары
Кадр трансляции турецкого канала NTV из аэропорта Анкары - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© NTV
Кадр трансляции турецкого канала NTV из аэропорта Анкары
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Самолет с российскими заключенными сел в аэропорту Анкары для обмена с США, утверждает турецкий телеканал NTV.
Телеканал ведет прямую трансляцию, виден самолет на ВПП.
«
"Самолет с российскими заключенными сел в аэропорту Анкары, прилетел ли другой самолет (США - ред.), пока не ясно. Речь идет об обмене 26 людьми, в том числе двумя детьми, при посредничестве турецкого Управления национальной разведки", - передает канал.
Среди обмениваемых корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович, отметил канал.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
СМИ: обмен заключенными между РФ и США проходит в Анкаре
Вчера, 16:21
 
В миреАнкара (провинция)СШАЭван ГершковичОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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