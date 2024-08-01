https://ria.ru/20240801/samolet-1963485898.html
В Анкаре приземлился самолет с российскими заключенными, сообщили СМИ
В Анкаре приземлился самолет с российскими заключенными, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.08.2024
В Анкаре приземлился самолет с российскими заключенными, сообщили СМИ
Самолет с российскими заключенными сел в аэропорту Анкары для обмена с США, утверждает турецкий телеканал NTV. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:51
2024-08-01T16:51
2024-08-01T23:58
в мире
анкара (провинция)
сша
эван гершкович
обмен заключенными между россией и западом
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СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Самолет с российскими заключенными сел в аэропорту Анкары для обмена с США, утверждает турецкий телеканал NTV. Телеканал ведет прямую трансляцию, виден самолет на ВПП. "Самолет с российскими заключенными сел в аэропорту Анкары, прилетел ли другой самолет (США - ред.), пока не ясно. Речь идет об обмене 26 людьми, в том числе двумя детьми, при посредничестве турецкого Управления национальной разведки", - передает канал. Среди обмениваемых корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович, отметил канал.
https://ria.ru/20240801/obmen-1963469013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара (провинция), сша, эван гершкович, обмен заключенными между россией и западом
В мире, Анкара (провинция), США, Эван Гершкович, Обмен заключенными между Россией и Западом
В Анкаре приземлился самолет с российскими заключенными, сообщили СМИ
NTV: самолет с российскими заключенными сел в Анкаре для обмена с США