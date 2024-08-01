https://ria.ru/20240801/samolet-1963485898.html

В Анкаре приземлился самолет с российскими заключенными, сообщили СМИ

В Анкаре приземлился самолет с российскими заключенными, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.08.2024

В Анкаре приземлился самолет с российскими заключенными, сообщили СМИ

Самолет с российскими заключенными сел в аэропорту Анкары для обмена с США, утверждает турецкий телеканал NTV. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:51

2024-08-01T16:51

2024-08-01T23:58

в мире

анкара (провинция)

сша

эван гершкович

обмен заключенными между россией и западом

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СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Самолет с российскими заключенными сел в аэропорту Анкары для обмена с США, утверждает турецкий телеканал NTV. Телеканал ведет прямую трансляцию, виден самолет на ВПП. "Самолет с российскими заключенными сел в аэропорту Анкары, прилетел ли другой самолет (США - ред.), пока не ясно. Речь идет об обмене 26 людьми, в том числе двумя детьми, при посредничестве турецкого Управления национальной разведки", - передает канал. Среди обмениваемых корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович, отметил канал.

https://ria.ru/20240801/obmen-1963469013.html

анкара (провинция)

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, анкара (провинция), сша, эван гершкович, обмен заключенными между россией и западом