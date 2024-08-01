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Полет российских и китайских самолетов недалеко от Аляски можно расценивать как предупреждение президента России Владимира Путина о том, что Москва может... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T21:10
2024-08-01T21:10
2024-08-01T21:10
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Полет российских и китайских самолетов недалеко от Аляски можно расценивать как предупреждение президента России Владимира Путина о том, что Москва может ответить на агрессивную экспансию США в Восточной Европе. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Почему мы удивляемся, что российские и китайские самолеты летают рядом с Аляской? Путин ведь неоднократно предупреждал нас: "Слушайте, вы лезете к нам во двор, вы заходите на Украину. Это эквивалентно тому, что мы будем в Мексике. Если вы готовите враждебную нам армию, хотите разместить у наших границ ракеты и думаете, что мы ничего с этим не сделаем, то вы ошибаетесь", — сказал Макгрегор.Ранее Североамериканское командование ПВО (NORAD) сообщило, что два российских и два китайских бомбардировщика пролетели в среду в международном воздушном пространстве рядом с Аляской.В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20240801/samolety-1963455540.html
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в мире, аляска, россия, владимир путин, министерство обороны сша, norad
В мире, Аляска, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны США, NORAD
В США сообщили о жестком послании Путина
Макгрегор: Путин предупредил США об ответе на действия Вашингтона у границ РФ