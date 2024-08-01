https://ria.ru/20240801/rossija-1963320881.html
Пригородные поезда начнут ходить между Россией и Белоруссией
Пригородные поезда начнут ходить между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 01.08.2024
Пригородные поезда начнут ходить между Россией и Белоруссией
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с четверга начинает пригородные железнодорожные перевозки между Россией и Белоруссией, сообщила компания. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T00:12
2024-08-01T00:12
2024-08-01T00:12
смоленск
белоруссия
россия
центральная пригородная пассажирская компания
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с четверга начинает пригородные железнодорожные перевозки между Россией и Белоруссией, сообщила компания. Электрички будут ходить от Смоленска до станций Заольша и Осиновка, расположенных на территории Белоруссии, и обратно. До Заольши и Осиновки будут продлены некоторые рейсы, курсирующие на данный момент между Смоленском и станциями Рудня и Красное. Поезда Смоленск - Осиновка будут курсировать дважды в день: отправляться в 8.25 и 17.23 и прибывать на конечную станцию в 10.34 и 19.31. С белорусской станции Осиновка можно отправиться в Смоленск в 10.48 и 19.45 соответственно. На этом маршруте будут задействованы составы ЭД9М и ЭД9Т. Из Смоленска в Заольшу - отправление в 8.34 и прибытие в 10.51, в обратном направлении - в 11.17, прибытие - в 13.30. На данном маршруте будут курсировать рельсовые автобусы РА. Полный разовый билет по маршруту Смоленск - Осиновка стоит 244,6 рубля, Смоленск - Заольша - 213 рублей. Билеты в сторону Белоруссии можно купить в кассе или в поезде у кассира-контролера. Проезд оплачивается в российских рублях и на территории РФ. В обратном направлении оплата также в российских рублях - при пересечении границы в поезде у кассира-контролера. Можно оформить билет и в мобильном приложении ЦППК. Компания отмечает, что для пересечения российско-белорусской границы пассажиру надо обязательно иметь при себе паспорт одной из стран или иной документ, подтверждающий личность.
https://ria.ru/20231118/poezda-1910330569.html
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смоленск, белоруссия, россия, центральная пригородная пассажирская компания
Смоленск, Белоруссия, Россия, Центральная пригородная пассажирская компания
Пригородные поезда начнут ходить между Россией и Белоруссией
ЦППК начинает пригородные железнодорожные перевозки между Россией и Белоруссией
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с четверга начинает пригородные железнодорожные перевозки между Россией и Белоруссией, сообщила компания.
Электрички будут ходить от Смоленска до станций Заольша и Осиновка, расположенных на территории Белоруссии, и обратно. До Заольши и Осиновки будут продлены некоторые рейсы, курсирующие на данный момент между Смоленском и станциями Рудня и Красное.
Поезда Смоленск - Осиновка будут курсировать дважды в день: отправляться в 8.25 и 17.23 и прибывать на конечную станцию в 10.34 и 19.31. С белорусской станции Осиновка можно отправиться в Смоленск в 10.48 и 19.45 соответственно. На этом маршруте будут задействованы составы ЭД9М и ЭД9Т.
Из Смоленска в Заольшу - отправление в 8.34 и прибытие в 10.51, в обратном направлении - в 11.17, прибытие - в 13.30. На данном маршруте будут курсировать рельсовые автобусы РА.
Полный разовый билет по маршруту Смоленск - Осиновка стоит 244,6 рубля, Смоленск - Заольша - 213 рублей.
Билеты в сторону Белоруссии можно купить в кассе или в поезде у кассира-контролера. Проезд оплачивается в российских рублях и на территории РФ. В обратном направлении оплата также в российских рублях - при пересечении границы в поезде у кассира-контролера. Можно оформить билет и в мобильном приложении ЦППК.
Компания отмечает, что для пересечения российско-белорусской границы пассажиру надо обязательно иметь при себе паспорт одной из стран или иной документ, подтверждающий личность.