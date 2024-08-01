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В Херсонской области ввели особый режим пребывания в прифронтовой полосе - РИА Новости, 01.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:25 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/rezhim-1963321619.html
В Херсонской области ввели особый режим пребывания в прифронтовой полосе
В Херсонской области ввели особый режим пребывания в прифронтовой полосе - РИА Новости, 01.08.2024
В Херсонской области ввели особый режим пребывания в прифронтовой полосе
Особый режим пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы вводится в Херсонской области, с 1 августа он начинает действовать в Каховском... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T00:25
2024-08-01T00:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг- РИА Новости. Особый режим пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы вводится в Херсонской области, с 1 августа он начинает действовать в Каховском муниципальном округе, указ об этом ранее подписал губернатор Владимир Сальдо. Сальдо сообщил, что "доступ в 15-километровую зону к востоку от правого берега Днепра будет осуществляться исключительно по пропускам согласно инструкции об особом режиме пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы Херсонской области". С 1 августа 2024 года требование вступает в силу в Каховском муниципальном округе. До 31 августа оно будет распространено на все округа 15-километровой зоны. Для получения пропусков граждане, проживающие и работающие на территории прифронтовой полосы, должны заблаговременно обратиться в администрацию соответствующего муниципального округа по месту жительства с заявлением установленного образца. К заявлению также прилагаются копии документов, подтверждающие необходимость выдачи пропуска: паспорт с пропиской на территории прифронтовой полосы, трудовые договоры, трудовые книжки, гражданско-правовые договоры (соглашения, контракты), подтверждающие производственную необходимость перемещения в прифронтовую полосу. Срок рассмотрения заявлений на получение пропусков - не более 10 суток. Срок действия пропусков определяется администрацией муниципалитетов, но он не может превышать 1 год. Меры применяются в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, создания безопасных условий для работы и проживания граждан в 15-километровой зоне, пресечения террористических и диверсионных действий на территории Херсонской области.
https://ria.ru/20240731/vsu-1963248501.html
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херсонская область
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херсонская область , днепр (город), владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо
В Херсонской области ввели особый режим пребывания в прифронтовой полосе

В Херсонской области ввели особый режим пребывания граждан в прифронтовой полосе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг- РИА Новости. Особый режим пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы вводится в Херсонской области, с 1 августа он начинает действовать в Каховском муниципальном округе, указ об этом ранее подписал губернатор Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил, что "доступ в 15-километровую зону к востоку от правого берега Днепра будет осуществляться исключительно по пропускам согласно инструкции об особом режиме пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы Херсонской области".
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С 1 августа 2024 года требование вступает в силу в Каховском муниципальном округе. До 31 августа оно будет распространено на все округа 15-километровой зоны.
Для получения пропусков граждане, проживающие и работающие на территории прифронтовой полосы, должны заблаговременно обратиться в администрацию соответствующего муниципального округа по месту жительства с заявлением установленного образца.
К заявлению также прилагаются копии документов, подтверждающие необходимость выдачи пропуска: паспорт с пропиской на территории прифронтовой полосы, трудовые договоры, трудовые книжки, гражданско-правовые договоры (соглашения, контракты), подтверждающие производственную необходимость перемещения в прифронтовую полосу.
Срок рассмотрения заявлений на получение пропусков - не более 10 суток. Срок действия пропусков определяется администрацией муниципалитетов, но он не может превышать 1 год.
Меры применяются в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, создания безопасных условий для работы и проживания граждан в 15-километровой зоне, пресечения террористических и диверсионных действий на территории Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)Владимир Сальдо
 
 
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