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Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка - РИА Новости, 01.08.2024

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасен ребёнок, число пострадавших возросло до девяти, из них пятеро - дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:12

2024-08-01T13:12

2024-08-01T13:12

происшествия

нижний тагил

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасен ребёнок, число пострадавших возросло до девяти, из них пятеро - дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Специалистами МЧС из-под завалов спасен ребенок. Итого пострадало девять человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении. До этого МЧС сообщало о 8 пострадавших: 4 взрослых и 4 ребенка. Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси.

https://ria.ru/20240801/prichina-1963402960.html

нижний тагил

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасательные работы на месте взрыва в Нижнем Тагиле Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до шести, сообщило МЧС России и показало кадры спасательных работ 2024-08-01T13:12 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле