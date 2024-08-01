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Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка - РИА Новости, 01.08.2024
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13:12 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/rebenok-1963412965.html
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка - РИА Новости, 01.08.2024
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасен ребёнок, число пострадавших возросло до девяти, из них пятеро - дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:12
2024-08-01T13:12
происшествия
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасен ребёнок, число пострадавших возросло до девяти, из них пятеро - дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Специалистами МЧС из-под завалов спасен ребенок. Итого пострадало девять человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении. До этого МЧС сообщало о 8 пострадавших: 4 взрослых и 4 ребенка. Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси.
https://ria.ru/20240801/prichina-1963402960.html
нижний тагил
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Спасательные работы на месте взрыва в Нижнем Тагиле
Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до шести, сообщило МЧС России и показало кадры спасательных работ
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РИА Новости
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происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка

Из-под завалов обрушившихся подъездов дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасен ребёнок, число пострадавших возросло до девяти, из них пятеро - дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Специалистами МЧС из-под завалов спасен ребенок. Итого пострадало девять человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
До этого МЧС сообщало о 8 пострадавших: 4 взрослых и 4 ребенка.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным
12:30
 
ПроисшествияНижний ТагилРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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