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Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка - РИА Новости, 01.08.2024
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасен ребёнок, число пострадавших возросло до девяти, из них пятеро - дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:12
2024-08-01T13:12
2024-08-01T13:12
происшествия
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасен ребёнок, число пострадавших возросло до девяти, из них пятеро - дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Специалистами МЧС из-под завалов спасен ребенок. Итого пострадало девять человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении. До этого МЧС сообщало о 8 пострадавших: 4 взрослых и 4 ребенка. Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спасательные работы на месте взрыва в Нижнем Тагиле
Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до шести, сообщило МЧС России и показало кадры спасательных работ
2024-08-01T13:12
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка
Из-под завалов обрушившихся подъездов дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка