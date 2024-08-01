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Ямал трехкратно превысил цели нацпроекта по расселению аварийного жилья - РИА Новости, 01.08.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
10:29 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/rasselenie-1963367998.html
Ямал трехкратно превысил цели нацпроекта по расселению аварийного жилья
Ямал трехкратно превысил цели нацпроекта по расселению аварийного жилья - РИА Новости, 01.08.2024
Ямал трехкратно превысил цели нацпроекта по расселению аварийного жилья
Ямало-Ненецкий автономный округ досрочно завершил программу по расселению аварийного жилья, трехкратно превысив цели нацпроекта "Жилье и городская среда",... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:29
2024-08-01T10:29
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
жилье
салехард
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ досрочно завершил программу по расселению аварийного жилья, трехкратно превысив цели нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "Расселение аварийного жилфонда – один из самых актуальных для Ямала вопросов. Сейчас с каждым новым построенным домом и очередным новосельем острота спадает. Мы поставили себе большую амбициозную цель: деревянный Ямал должен уйти в прошлое. Поэтому в четыре раза увеличили для себя план расселения, который доведен поручением президента до миллиона квадратных метров. Сейчас на три четверти его выполнили. 16 тысяч семей получили новое комфортное жилье. Сейчас в работе у строителей почти 150 домов под переселение", - приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона. В общей сложности, по данным властей, за последние пять лет было расселено 717 тысяч непригодных квадратных метров, жилищные условия улучшили 46 тысяч человек. Артюхов подчеркнул, что за расселением первого миллиона аварийных квадратов пойдет следующий миллион, чтобы к концу десятилетия на Ямале не осталось деревянного жилого фонда. Для этого одновременно с расселением в рамках нацпроекта ликвидируются и дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Также высокие темпы расселения аварийного жилфонда удается обеспечивать за счет жилищных программ "Сотрудничество" и "Хоть куда", в рамках которых можно воспользоваться выплатой за аварийное жилье и потратить деньги на покупку новой квартиры. Первая программа позволяет переехать в Тюменскую область, вторая – в любой регион страны, в том числе купить квартиру на Ямале. В Салехарде и Губкинском работает пилотный проект: средства выплаты за аварийное жилье можно вложить в покупку нового строящегося по договору долевого участия жилья или использовать в качестве первоначального взноса для ипотеки.
https://ria.ru/20240725/artyukhov-1961858689.html
https://ria.ru/20240715/programma-1959886458.html
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ямал, жилье, салехард, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Жилье, Салехард, Дмитрий Артюхов

Ямал трехкратно превысил цели нацпроекта по расселению аварийного жилья

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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Девушка открывает дверь квартиры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ досрочно завершил программу по расселению аварийного жилья, трехкратно превысив цели нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
"Расселение аварийного жилфонда – один из самых актуальных для Ямала вопросов. Сейчас с каждым новым построенным домом и очередным новосельем острота спадает. Мы поставили себе большую амбициозную цель: деревянный Ямал должен уйти в прошлое. Поэтому в четыре раза увеличили для себя план расселения, который доведен поручением президента до миллиона квадратных метров. Сейчас на три четверти его выполнили. 16 тысяч семей получили новое комфортное жилье. Сейчас в работе у строителей почти 150 домов под переселение", - приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Губернатор Ямала отметил качественный рывок в сфере молодежной политики
25 июля, 07:51
В общей сложности, по данным властей, за последние пять лет было расселено 717 тысяч непригодных квадратных метров, жилищные условия улучшили 46 тысяч человек.
Артюхов подчеркнул, что за расселением первого миллиона аварийных квадратов пойдет следующий миллион, чтобы к концу десятилетия на Ямале не осталось деревянного жилого фонда. Для этого одновременно с расселением в рамках нацпроекта ликвидируются и дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.
Также высокие темпы расселения аварийного жилфонда удается обеспечивать за счет жилищных программ "Сотрудничество" и "Хоть куда", в рамках которых можно воспользоваться выплатой за аварийное жилье и потратить деньги на покупку новой квартиры. Первая программа позволяет переехать в Тюменскую область, вторая – в любой регион страны, в том числе купить квартиру на Ямале. В Салехарде и Губкинском работает пилотный проект: средства выплаты за аварийное жилье можно вложить в покупку нового строящегося по договору долевого участия жилья или использовать в качестве первоначального взноса для ипотеки.
Глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Артюхов предложил продлить программу "Регион для молодых" до 2030 года
15 июля, 21:24
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалЖильеСалехардДмитрий Артюхов
 
 
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