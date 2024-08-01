https://ria.ru/20240801/putin-1963415588.html

Путин рассказал о росте промышленного производства в Мордовии

Путин рассказал о росте промышленного производства в Мордовии - РИА Новости, 01.08.2024

Путин рассказал о росте промышленного производства в Мордовии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым отметил хорошие показатели республики в промышленном производстве и сельском... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:20

2024-08-01T13:20

2024-08-01T13:32

россия

республика мордовия

владимир путин

экономика

артем здунов

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым отметил хорошие показатели республики в промышленном производстве и сельском хозяйстве."Я посмотрел, по промышленному производству у нас 3,5 (процента – ред.) рост в прошлом году в стране, а у вас - восемь. Выгодно отличается республика. И по сельскому хозяйству - там еще получше даже результаты в отличие от результатов по стране в целом", - сказал Путин и предложил обсудить в ходе встречи вопросы, которые требуют особого внимания.

https://ria.ru/20240719/mordovija-1960682150.html

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россия, республика мордовия, владимир путин, экономика, артем здунов