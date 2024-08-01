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Путин рассказал о росте промышленного производства в Мордовии - РИА Новости, 01.08.2024
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13:20 01.08.2024 (обновлено: 13:32 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/putin-1963415588.html
Путин рассказал о росте промышленного производства в Мордовии
Путин рассказал о росте промышленного производства в Мордовии - РИА Новости, 01.08.2024
Путин рассказал о росте промышленного производства в Мордовии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым отметил хорошие показатели республики в промышленном производстве и сельском... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:20
2024-08-01T13:32
россия
республика мордовия
владимир путин
экономика
артем здунов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым отметил хорошие показатели республики в промышленном производстве и сельском хозяйстве."Я посмотрел, по промышленному производству у нас 3,5 (процента – ред.) рост в прошлом году в стране, а у вас - восемь. Выгодно отличается республика. И по сельскому хозяйству - там еще получше даже результаты в отличие от результатов по стране в целом", - сказал Путин и предложил обсудить в ходе встречи вопросы, которые требуют особого внимания.
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россия, республика мордовия, владимир путин, экономика, артем здунов
Россия, Республика Мордовия, Владимир Путин, Экономика, Артем Здунов
Путин рассказал о росте промышленного производства в Мордовии

Путин: сельскохозяйственные показатели Мордовии хорошие

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым отметил хорошие показатели республики в промышленном производстве и сельском хозяйстве.
"Я посмотрел, по промышленному производству у нас 3,5 (процента – ред.) рост в прошлом году в стране, а у вас - восемь. Выгодно отличается республика. И по сельскому хозяйству - там еще получше даже результаты в отличие от результатов по стране в целом", - сказал Путин и предложил обсудить в ходе встречи вопросы, которые требуют особого внимания.
Многотонную партию гуманитарного груза отправили из Мордовии в зону СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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РоссияРеспублика МордовияВладимир ПутинЭкономикаАртем Здунов
 
 
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