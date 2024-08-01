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Путин поручил обсуждать детали нацпроектов с комиссией по НТР
Путин поручил обсуждать детали нацпроектов с комиссией по НТР - РИА Новости, 01.08.2024
Путин поручил обсуждать детали нацпроектов с комиссией по НТР
Президент России Владимир Путин поручил кабмину согласовать национальные проекты в части кадрового и научного обеспечения их реализации с комиссией по... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:46
2024-08-01T10:46
2024-08-01T11:07
россия
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину согласовать национальные проекты в части кадрового и научного обеспечения их реализации с комиссией по научно-технологическому развитию РФ. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ... предусмотреть согласование национальных проектов в части, касающейся кадрового и научного обеспечения их реализации, с комиссией по научно-технологическому развитию Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20231227/natsproekty-1918374369.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил обсуждать детали нацпроектов с комиссией по НТР
Путин поручил согласовать нацпроекты в части кадрового и научного обеспечения