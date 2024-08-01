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Прокуратура проверит обслуживающих газ в обрушившемся в Нижнем Тагиле доме
Прокуратура проверит обслуживающих газ в обрушившемся в Нижнем Тагиле доме - РИА Новости, 01.08.2024
Прокуратура проверит обслуживающих газ в обрушившемся в Нижнем Тагиле доме
Сотрудники прокуратуры выехали в организацию, обслуживающую газовое оборудование в жилом доме в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение двух подъездов, сообщил... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:33
2024-08-01T14:33
2024-08-01T15:07
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
свердловская область
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры выехали в организацию, обслуживающую газовое оборудование в жилом доме в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение двух подъездов, сообщил журналистам заместитель прокурора Свердловской области Александр Юровских."В ходе проводимой проверки будет проверена организация, которая обслуживает газовое оборудование многоквартирного жилого дома. Кроме того, мы также проверим организацию, которая проводила обслуживание инженерных конструкций... Мы сейчас эту проверку только организовали, в обслуживающую организацию направлены сотрудники прокуратуры", - сказал Юровских.В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов. По предварительным данным, причиной обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
нижний тагил
свердловская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасатели разбирают завалы на месте взрыва в Нижнем Тагиле
тели продолжают разбор завалов.
2024-08-01T14:33
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, видео, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, Свердловская область
Прокуратура проверит обслуживающих газ в обрушившемся в Нижнем Тагиле доме
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры выехали в организацию, обслуживающую газовое оборудование в жилом доме в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение двух подъездов, сообщил журналистам заместитель прокурора Свердловской области Александр Юровских.
2024-08-01T14:33
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PT0M16S
Прокуратура проверит обслуживающих газ в обрушившемся в Нижнем Тагиле доме
В Нижнем Тагиле прокуроры проверят, кто обслуживал газ в доме, где произошло ЧП