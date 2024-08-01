Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит обслуживающих газ в обрушившемся в Нижнем Тагиле доме - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 01.08.2024 (обновлено: 15:07 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/prokuratura-1963437578.html
Прокуратура проверит обслуживающих газ в обрушившемся в Нижнем Тагиле доме
Прокуратура проверит обслуживающих газ в обрушившемся в Нижнем Тагиле доме - РИА Новости, 01.08.2024
Прокуратура проверит обслуживающих газ в обрушившемся в Нижнем Тагиле доме
Сотрудники прокуратуры выехали в организацию, обслуживающую газовое оборудование в жилом доме в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение двух подъездов, сообщил... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:33
2024-08-01T15:07
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963381871_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a816f128a4175e1b7753f8d834bcb07f.jpg
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры выехали в организацию, обслуживающую газовое оборудование в жилом доме в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение двух подъездов, сообщил журналистам заместитель прокурора Свердловской области Александр Юровских.&quot;В ходе проводимой проверки будет проверена организация, которая обслуживает газовое оборудование многоквартирного жилого дома. Кроме того, мы также проверим организацию, которая проводила обслуживание инженерных конструкций... Мы сейчас эту проверку только организовали, в обслуживающую организацию направлены сотрудники прокуратуры&quot;, - сказал Юровских.В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов. По предварительным данным, причиной обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
нижний тагил
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Спасатели разбирают завалы на месте взрыва в Нижнем Тагиле
тели продолжают разбор завалов.
2024-08-01T14:33
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963381871_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0d5b339a271fed1bf196b867911d0d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, видео, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, Свердловская область
Прокуратура проверит обслуживающих газ в обрушившемся в Нижнем Тагиле доме
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры выехали в организацию, обслуживающую газовое оборудование в жилом доме в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение двух подъездов, сообщил журналистам заместитель прокурора Свердловской области Александр Юровских.
2024-08-01T14:33
true
PT0M16S
Прокуратура проверит обслуживающих газ в обрушившемся в Нижнем Тагиле доме

В Нижнем Тагиле прокуроры проверят, кто обслуживал газ в доме, где произошло ЧП

© Фото : Владислав Пинаев/TelegramОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Владислав Пинаев/Telegram
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры выехали в организацию, обслуживающую газовое оборудование в жилом доме в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение двух подъездов, сообщил журналистам заместитель прокурора Свердловской области Александр Юровских.
«

"В ходе проводимой проверки будет проверена организация, которая обслуживает газовое оборудование многоквартирного жилого дома. Кроме того, мы также проверим организацию, которая проводила обслуживание инженерных конструкций... Мы сейчас эту проверку только организовали, в обслуживающую организацию направлены сотрудники прокуратуры", - сказал Юровских.

В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов. По предварительным данным, причиной обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
 
ПроисшествияНижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем ТагилеСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала