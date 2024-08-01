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Возгорание на омском нефтеперерабатывающем заводе потушили
Возгорание на омском нефтеперерабатывающем заводе потушили - РИА Новости, 01.08.2024
Возгорание на омском нефтеперерабатывающем заводе потушили
Возгорание произошло во вспомогательном помещении на Омском НПЗ "Газпром нефти", оно уже ликвидировано, завод продолжать работать в штатном режиме, сообщила... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T21:35
2024-08-01T21:35
2024-08-01T21:35
происшествия
россия
газпром
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Возгорание произошло во вспомогательном помещении на Омском НПЗ "Газпром нефти", оно уже ликвидировано, завод продолжать работать в штатном режиме, сообщила пресс-служба НПЗ. "Возгорание вспомогательного помещения на Омском НПЗ ликвидировано. Автоматической системой пожарной безопасности завода зафиксировано возгорание во вспомогательном помещении насосной. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализовали возгорание. Пострадавших нет. Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе. Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода – более 21 миллиона тонн нефти.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, газпром
Происшествия, Россия, Газпром
Возгорание на омском нефтеперерабатывающем заводе потушили
Возгорание на Омском НПЗ "Газпром нефти" потушили, он продолжает работать штатно
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Возгорание произошло во вспомогательном помещении на Омском НПЗ "Газпром нефти", оно уже ликвидировано, завод продолжать работать в штатном режиме, сообщила пресс-служба НПЗ.
"Возгорание вспомогательного помещения на Омском НПЗ ликвидировано. Автоматической системой пожарной безопасности завода зафиксировано возгорание во вспомогательном помещении насосной. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализовали возгорание. Пострадавших нет. Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России
. Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода – более 21 миллиона тонн нефти.