https://ria.ru/20240801/pozhar-1963551235.html

Возгорание на омском нефтеперерабатывающем заводе потушили

Возгорание на омском нефтеперерабатывающем заводе потушили - РИА Новости, 01.08.2024

Возгорание на омском нефтеперерабатывающем заводе потушили

Возгорание произошло во вспомогательном помещении на Омском НПЗ "Газпром нефти", оно уже ликвидировано, завод продолжать работать в штатном режиме, сообщила... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T21:35

2024-08-01T21:35

2024-08-01T21:35

происшествия

россия

газпром

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Возгорание произошло во вспомогательном помещении на Омском НПЗ "Газпром нефти", оно уже ликвидировано, завод продолжать работать в штатном режиме, сообщила пресс-служба НПЗ. "Возгорание вспомогательного помещения на Омском НПЗ ликвидировано. Автоматической системой пожарной безопасности завода зафиксировано возгорание во вспомогательном помещении насосной. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализовали возгорание. Пострадавших нет. Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе. Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода – более 21 миллиона тонн нефти.

https://ria.ru/20240730/pozhar-1962883353.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, газпром