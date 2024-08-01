https://ria.ru/20240801/postradavshiy-1963466895.html

На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле нашли еще одного пострадавшего

На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле нашли еще одного пострадавшего - РИА Новости, 01.08.2024

На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле нашли еще одного пострадавшего

На месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле найден еще один человек, его достали из-под завалов, состояние пострадавшего неизвестно, передает... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:13

2024-08-01T16:13

2024-08-01T16:18

происшествия

нижний тагил

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 1 авг - РИА Новости. На месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле найден еще один человек, его достали из-под завалов, состояние пострадавшего неизвестно, передает корреспондент РИА Новости. На месте спасатели продолжают разбор завалов, работают кинологи с собаками, техника пока не задействована. Под завалами могут находиться 16 человек, ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах. Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадало 12 человек, из них шесть детей.

https://ria.ru/20240801/dom-1963458481.html

нижний тагил

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новые кадры спасения пострадавших в Нижнем Тагиле МЧС показало новые кадры спасения пострадавших в Нижнем Тагиле. 2024-08-01T16:13 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле