https://ria.ru/20240801/postradavshiy-1963466895.html
На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле нашли еще одного пострадавшего
На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле нашли еще одного пострадавшего - РИА Новости, 01.08.2024
На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле нашли еще одного пострадавшего
На месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле найден еще один человек, его достали из-под завалов, состояние пострадавшего неизвестно, передает... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:13
2024-08-01T16:13
2024-08-01T16:18
происшествия
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 1 авг - РИА Новости. На месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле найден еще один человек, его достали из-под завалов, состояние пострадавшего неизвестно, передает корреспондент РИА Новости. На месте спасатели продолжают разбор завалов, работают кинологи с собаками, техника пока не задействована. Под завалами могут находиться 16 человек, ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах. Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадало 12 человек, из них шесть детей.
https://ria.ru/20240801/dom-1963458481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новые кадры спасения пострадавших в Нижнем Тагиле
МЧС показало новые кадры спасения пострадавших в Нижнем Тагиле.
2024-08-01T16:13
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле нашли еще одного пострадавшего
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали еще одного пострадавшего