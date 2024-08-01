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Четверых пострадавших в Нижнем Тагиле доставят в больницы в Екатеринбурге
Четверых пострадавших в Нижнем Тагиле доставят в больницы в Екатеринбурге - РИА Новости, 01.08.2024
Четверых пострадавших в Нижнем Тагиле доставят в больницы в Екатеринбурге
Четверо пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле будут доставлены в больницы Екатеринбурга, сообщил в четверг РИА Новости главный врач... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:38
2024-08-01T14:38
2024-08-01T14:41
происшествия
екатеринбург
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
свердловская область
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Четверо пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле будут доставлены в больницы Екатеринбурга, сообщил в четверг РИА Новости главный врач Центра медицины катастроф Свердловской области Виктор Попов."Сейчас на месте работают несколько наших бригад, три вертолета работают, мобильный медицинский комплекс на подходе. Помогаем местным медицинским силам справиться с бедой. Планируем доставить в Екатеринбург, пока речь идет о четырех (пострадавших)", - сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, на место ЧП в Нижний Тагил выехал начальник свердловского гарнизона МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков и группа наиболее опытных уполномоченных центра по противодействию экстремизму.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС РФ, пострадали десять человек, в том числе пять детей.
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екатеринбург
нижний тагил
свердловская область
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Спасатели разбирают завалы на месте взрыва в Нижнем Тагиле
тели продолжают разбор завалов.
2024-08-01T14:38
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, свердловская область, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, Свердловская область, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Четверых пострадавших в Нижнем Тагиле доставят в больницы в Екатеринбурге
В екатеринбургские больницы планируют доставить 4 пострадавших в Нижнем Тагиле