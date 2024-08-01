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Четверых пострадавших в Нижнем Тагиле доставят в больницы в Екатеринбурге - РИА Новости, 01.08.2024
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14:38 01.08.2024 (обновлено: 14:41 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/postradavshie-1963440012.html
Четверых пострадавших в Нижнем Тагиле доставят в больницы в Екатеринбурге
Четверых пострадавших в Нижнем Тагиле доставят в больницы в Екатеринбурге - РИА Новости, 01.08.2024
Четверых пострадавших в Нижнем Тагиле доставят в больницы в Екатеринбурге
Четверо пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле будут доставлены в больницы Екатеринбурга, сообщил в четверг РИА Новости главный врач... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:38
2024-08-01T14:41
происшествия
екатеринбург
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
свердловская область
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Четверо пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле будут доставлены в больницы Екатеринбурга, сообщил в четверг РИА Новости главный врач Центра медицины катастроф Свердловской области Виктор Попов."Сейчас на месте работают несколько наших бригад, три вертолета работают, мобильный медицинский комплекс на подходе. Помогаем местным медицинским силам справиться с бедой. Планируем доставить в Екатеринбург, пока речь идет о четырех (пострадавших)", - сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, на место ЧП в Нижний Тагил выехал начальник свердловского гарнизона МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков и группа наиболее опытных уполномоченных центра по противодействию экстремизму.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС РФ, пострадали десять человек, в том числе пять детей.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
екатеринбург
нижний тагил
свердловская область
РИА Новости
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Спасатели разбирают завалы на месте взрыва в Нижнем Тагиле
тели продолжают разбор завалов.
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происшествия, екатеринбург, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, свердловская область, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, Свердловская область, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Четверых пострадавших в Нижнем Тагиле доставят в больницы в Екатеринбурге

В екатеринбургские больницы планируют доставить 4 пострадавших в Нижнем Тагиле

© Фото : соцсетиОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : соцсети
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Четверо пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле будут доставлены в больницы Екатеринбурга, сообщил в четверг РИА Новости главный врач Центра медицины катастроф Свердловской области Виктор Попов.
«
"Сейчас на месте работают несколько наших бригад, три вертолета работают, мобильный медицинский комплекс на подходе. Помогаем местным медицинским силам справиться с бедой. Планируем доставить в Екатеринбург, пока речь идет о четырех (пострадавших)", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, на место ЧП в Нижний Тагил выехал начальник свердловского гарнизона МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков и группа наиболее опытных уполномоченных центра по противодействию экстремизму.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС РФ, пострадали десять человек, в том числе пять детей.
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2024 году
2 июля, 12:59
 
ПроисшествияЕкатеринбургНижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем ТагилеСвердловская областьВалерий ГорелыхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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