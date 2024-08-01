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Пострадавшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле поступили в две больницы - РИА Новости, 01.08.2024
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13:08 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/postradavshie-1963411701.html
Пострадавшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле поступили в две больницы
Пострадавшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле поступили в две больницы - РИА Новости, 01.08.2024
Пострадавшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле поступили в две больницы
Пострадавшие при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле поступили как минимум в две больницы города, выяснила корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:08
2024-08-01T13:08
происшествия
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пострадавшие при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле поступили как минимум в две больницы города, выяснила корреспондент РИА Новости. "Да, в нашу больницу", - сказали в детской городской больнице Нижнего Тагила, отвечая на вопрос, поступили ли к ним пострадавшие. Подробности об их состоянии там раскрывать не стали. "Нам привезли взрослых, но комментариев мы не даем", - сказали в горбольнице №1. Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 8 человек, в том числе четверо детей.
нижний тагил
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
Спасательные работы на месте взрыва в Нижнем Тагиле
Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до шести, сообщило МЧС России и показало кадры спасательных работ
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РИА Новости
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происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Пострадавшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле поступили в две больницы

Пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле разместили в двух больницах

© Фото : Владислав Пинаев/TelegramОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Владислав Пинаев/Telegram
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пострадавшие при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле поступили как минимум в две больницы города, выяснила корреспондент РИА Новости.
"Да, в нашу больницу", - сказали в детской городской больнице Нижнего Тагила, отвечая на вопрос, поступили ли к ним пострадавшие.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Подробности об их состоянии там раскрывать не стали.
"Нам привезли взрослых, но комментариев мы не даем", - сказали в горбольнице №1.
Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 8 человек, в том числе четверо детей.
 
ПроисшествияНижний ТагилРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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