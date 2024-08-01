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Пострадавшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле поступили в две больницы
Пострадавшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле поступили в две больницы - РИА Новости, 01.08.2024
Пострадавшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле поступили в две больницы
Пострадавшие при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле поступили как минимум в две больницы города, выяснила корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:08
2024-08-01T13:08
2024-08-01T13:08
происшествия
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пострадавшие при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле поступили как минимум в две больницы города, выяснила корреспондент РИА Новости. "Да, в нашу больницу", - сказали в детской городской больнице Нижнего Тагила, отвечая на вопрос, поступили ли к ним пострадавшие. Подробности об их состоянии там раскрывать не стали. "Нам привезли взрослых, но комментариев мы не даем", - сказали в горбольнице №1. Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 8 человек, в том числе четверо детей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963381871_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0d5b339a271fed1bf196b867911d0d2f.jpg
Спасательные работы на месте взрыва в Нижнем Тагиле
Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до шести, сообщило МЧС России и показало кадры спасательных работ
2024-08-01T13:08
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Пострадавшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле поступили в две больницы
Пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле разместили в двух больницах