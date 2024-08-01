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Пострадавшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле поступили в две больницы

Пострадавшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле поступили в две больницы - РИА Новости, 01.08.2024

Пострадавшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле поступили в две больницы

Пострадавшие при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле поступили как минимум в две больницы города, выяснила корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:08

2024-08-01T13:08

2024-08-01T13:08

происшествия

нижний тагил

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пострадавшие при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле поступили как минимум в две больницы города, выяснила корреспондент РИА Новости. "Да, в нашу больницу", - сказали в детской городской больнице Нижнего Тагила, отвечая на вопрос, поступили ли к ним пострадавшие. Подробности об их состоянии там раскрывать не стали. "Нам привезли взрослых, но комментариев мы не даем", - сказали в горбольнице №1. Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 8 человек, в том числе четверо детей.

нижний тагил

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасательные работы на месте взрыва в Нижнем Тагиле Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до шести, сообщило МЧС России и показало кадры спасательных работ 2024-08-01T13:08 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле